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ThermoProtect

Фен

HP8204/10
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Потужне сушіння та захищене волосся Потужне сушіння та захищене волосся Потужне сушіння та захищене волосся
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    ThermoProtect Фен

    HP8204/10
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Потужне сушіння та захищене волосся

    Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги

    ThermoProtect Фен

    Потужне сушіння та захищене волосся

    Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги

    Потужне сушіння та захищене волосся

    Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги

    ThermoProtect Фен

    Потужне сушіння та захищене волосся

    Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги

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      Потужне сушіння та захищене волосся

      • ThermoProtect
      • 2100 Вт
      ThermoProtect захищає Ваше волосся від перегрівання

      ThermoProtect захищає Ваше волосся від перегрівання

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Двигун постійного струму і потужний струмінь повітря 2100 Вт

      Двигун постійного струму і потужний струмінь повітря 2100 Вт

      Цей фен Philips ThermoProtect має потужність 2100 Вт для швидкого струменя повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.

      Ультравузький концентратор для ідеального розчісування

      Ультравузький концентратор для ідеального розчісування

      Чудові зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки ультравузькому концентратору для точної укладки.

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Керамічне покриття
        Ні
        Холодний обдув
        Так
        Дифузор
        Ні
        Подвійна напруга
        Ні
        Складана ручка
        Ні
        Петля для підвішування
        Так
        Функція іонізації
        Ні
        Насадка/концентратор
        Так
        Кількість насадок
        1
        У комплекті дорожній футляр
        Ні

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технічні характеристики

        Колір/обробка
        Матовий чорний
        Довжина шнура
        1,8  м
        Частота
        50–60  Гц
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Потужність
        2100  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Потужність (Вт)
        2100  Вт

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