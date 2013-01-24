Потужне сушіння та захищене волосся
Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужне сушіння та захищене волосся
Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги
Потужне сушіння та захищене волосся
Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужне сушіння та захищене волосся
Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Цей фен Philips ThermoProtect має потужність 2100 Вт для швидкого струменя повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.
Чудові зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки ультравузькому концентратору для точної укладки.
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.
Характеристики
Обслуговування
Технічні характеристики