Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

ThermoProtect

Фен

HP8229/60
Общая оценка / 5
1 награда
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
    -{discount-value}

    ThermoProtect Фен

    HP8229/60
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры, а также технологии ThermoProtect, вы сможете быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах

    ThermoProtect Фен

    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры, а также технологии ThermoProtect, вы сможете быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры, а также технологии ThermoProtect, вы сможете быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах

    ThermoProtect Фен

    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры, а также технологии ThermoProtect, вы сможете быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все hair-dryers

      Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

      с насадкой-концентратором 14 мм.

      • 1800 Вт
      Профессиональная мощность 1800 Вт

      Профессиональная мощность 1800 Вт

      Этот профессиональный фен мощностью 1800 Вт создает сильный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

      Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

      Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки

      Съемный воздухозаборный фильтр фена удобен в использовании: просто снимите его для очистки. Регулярная очистка препятствует скоплению пыли и волос и обеспечивает эффективную сушку.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        мощность в ваттах
        1800  Вт
        Питание
        1800  Вт
        Цвет/отделка
        Глянцевый и матовый черный
        Материал корпуса
        АБС-пластик
        Мотор
        Мотор с питанием от постоянного тока
        Длина шнура
        1,8 м

      • Особенности

        Складная ручка
        Нет
        Холодный обдув
        Да
        Переключение напряжения
        Нет
        Чехол для путешествий
        Нет
        Керамическое покрытие
        Нет
        Система ионизации
        Нет
        Петелька для подвешивания
        Да
        Насадка-диффузор
        Нет
        Насадка/концентратор
        Узкая насадка для укладки 14 мм
        Количество насадок
        1

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры A-box
        • Длина = 63 см
        • Ширина = 35 см
        • Высота = 25 см
        Вес A-Box
        5,7 кг
        Размеры F-box
        • Глубина = 11 см
        • Высота = 23 см
        • Ширина = 31 см
        Вес F-Box
        0,8 кг
        Размер изделия
        • Ширина = 22 см
        • Высота = 31 см
        • Длина = 10 см
        Вес изделия (без упаковки)
        0,6 кг

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться