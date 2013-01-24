Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги
Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги
Цей професійний фен на 1800 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Знімний повітряний фільтр фена легко обслуговувати. Просто зніміть, щоб почистити. Регулярне виконання цієї процедури допоможе запобігти накопиченню пилу та волосся, що може вплинути на ефективність сушіння.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування
Вага та розміри