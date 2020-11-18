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Больше не доступен
ThermoProtect
2100 Вт
6 режимов температуры и скорости
Холодный обдув
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
5.0
из 5
98
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Taney@@@
18/11/2020
Україна
Фен зручний і ефективний у використанні.
Раджу всім дівчатам придбати цей фен, коштує не дорого, а ефект як після салону!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ThermoProtect HP8204/10 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ThermoProtect HP8204/10 Фен
SeaWave
07/07/2019
Україна
Фен прекрасно справляется со своими главными функциями!
Муж подарил мне этот прекрасный фен и я с удовольствием пользуюсь им уже около 7 лет!!! Есть и холодный и горячий воздух, что позволяет чередовать поток, чтобы волосы не пересушивались и не портились! Для меня это очень важно, так как я обладательница длинных и густых волос:) Это тот предмет, который под рукой даже в те моменты,когда ты уже вроде бы не успеваешь, но фен на "ура" справляется и "о,чудо", ты успел на встречу....Не каждому фену подсильна такая задача, но благодаря своей высокой мощности это всегда удаётся сделать хорошо и быстро!!! Спасибо Philips и моему драгоценному мужу!!! Вы всегда на должной высоте!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8230/00 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8230/00 Фен
Nikolina
02/12/2017
Україна
у этого продукта отличные функции
Только вчера купила себе этот фен и сразу влюбилась в него! Главную функцию выполняет на ура: очень быстро сушит! Фен очень мощный и воздух очень горячий, а для тех кто не любит тепло можно сделать и похолоднее. Я не профессионал, но этот фен можно использовать в парикмахерских. Очень удобный имеет 6 функций. Теперь я дома чувствую себя профессионалом!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ThermoProtect HP8230/60 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ThermoProtect HP8230/60 Фен
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.