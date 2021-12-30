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Більше не доступний
ThermoProtect
2100 Вт
6 режимів нагрівання та швидкості
Холодний обдув
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.
4.9
з 5
179
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Lancer10
30/12/2021
Україна
Очень хорошее качество товара
Фен хороший!роботает отлично,приятный на ощуп и хорошо лежыт в руке
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8230/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8230/00 Фен
14/11/2021
Україна
МІЙ фен! Пробувати іншого і не буду)
Мій минулий Philips DryCare Advanced згорів, на жаль, через адаптор напруги після бездоганної 5-ти річної роботи. Тому я, не витрачаючи часу, зайшла цілеспрямовано на сайт Філіпс і заповнила свою втрату)) Чому? - ПОТУЖНИЙ (дме так, що моє волосся по пояс підлітає по всій довжині)), зручний (поєдную різні режими тепла і потужності, як хочеться), Довговічний (минулий пропрацював вірою і правдою, подорожував зі мною скрізь).
Плюси
Потужний, зручний, довговічний - загляньте в відгук за деталями)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8230/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8230/00 Фен
Tati07
12/11/2021
Україна
Чудовий фен
Користуюсь не перший рік, попередній фен був також Philips, утужок також цієї фірми. Надійна техніка. Раджу дівчатам, які цінують красу і якість.
Плюси
Компактність і надійність
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ThermoProtect HP8204/10 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ThermoProtect HP8204/10 Фен