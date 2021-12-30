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  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
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  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

Більше не доступний

DryCare AdvancedФен

HP8230/00

4.9
| (179) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури.
Переглянути всі переваги

із 14-мм насадкою для укладки.

Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

  • ThermoProtect

  • 2100 Вт

  • 6 режимів нагрівання та швидкості

  • Холодний обдув

Налаштування температури ThermoProtect

Налаштування температури ThermoProtect

Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

Професійна потужність 2100 Вт для створення ідеальних зачісок

Професійна потужність 2100 Вт для створення ідеальних зачісок

Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

179

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

30/12/2021

Україна

Україна

Очень хорошее качество товара

Фен хороший!роботает отлично,приятный на ощуп и хорошо лежыт в руке

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Advanced HP8230/00 Фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Advanced HP8230/00 Фен

14/11/2021

Україна

Україна

МІЙ фен! Пробувати іншого і не буду)

Мій минулий Philips DryCare Advanced згорів, на жаль, через адаптор напруги після бездоганної 5-ти річної роботи. Тому я, не витрачаючи часу, зайшла цілеспрямовано на сайт Філіпс і заповнила свою втрату)) Чому? - ПОТУЖНИЙ (дме так, що моє волосся по пояс підлітає по всій довжині)), зручний (поєдную різні режими тепла і потужності, як хочеться), Довговічний (минулий пропрацював вірою і правдою, подорожував зі мною скрізь).

Плюси

Потужний, зручний, довговічний - загляньте в відгук за деталями)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Advanced HP8230/00 Фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Advanced HP8230/00 Фен

12/11/2021

Україна

Україна

Чудовий фен

Користуюсь не перший рік, попередній фен був також Philips, утужок також цієї фірми. Надійна техніка. Раджу дівчатам, які цінують красу і якість.

Плюси

Компактність і надійність

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ThermoProtect HP8204/10 Фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ThermoProtect HP8204/10 Фен

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