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  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
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  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

Больше не доступен

DryCare AdvancedФен

HP8233/00

5
| (187) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
Быстрая укладка без вреда для волос! Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации и режимом TurboBoost.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

с массажным диффузором и насадкой-концентратором 11 мм.

Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 Вт

  • Ионизация для бережной сушки

  • Массажная насадка-диффузор

Элегантный, женственный дизайн, подчеркивающий высокое качество.

Элегантный, женственный дизайн, подчеркивающий высокое качество.

Этот фен отличается стильным усовершенствованным дизайном, мягкими плавными контурами и удлиненной формой, а точность укладки и высококачественные материалы и покрытие свидетельствуют о высочайшем качестве работы прибора.

Температурная настройка ThermoProtect

Температурная настройка ThermoProtect

Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

187

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Очень рекомендую

Несколько лет пользуюсь данным феном. Очень быстро сушит волосы, вне зависимости от режима и температуры потока воздуха.

Плюсы

Все отлично

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced HP8233/00 Фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced HP8233/00 Фен

29/04/2020

Україна

Україна

Хороший фен для домашнего использования

Хороший фен по доступной цене. До этого пользовалась феном Филипс, очень долго прослужил. В этом нравиться мощность, холодный обдув, насадки, удобные кнопки, волосы стали меньше электризоваться.

Плюсы

Мощность, снимает статику, насадки, удобный

Минусы

не нашла

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ThermoProtect HP8238/10 Фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ThermoProtect HP8238/10 Фен

07/07/2019

Україна

Україна

Красота и практичность

Замечательный фен! Отличная мощность и качественная работа, волосы не пересушивает. Из особых преимуществ удобная форма и красивый дизайн.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8243/00 Фен KeraShine

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8243/00 Фен KeraShine

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 