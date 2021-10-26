Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
ThermoProtect Ionic
2200 Вт
Ионизация для бережной сушки
Массажная насадка-диффузор
Этот фен отличается стильным усовершенствованным дизайном, мягкими плавными контурами и удлиненной формой, а точность укладки и высококачественные материалы и покрытие свидетельствуют о высочайшем качестве работы прибора.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
5.0
из 5
187
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Mary_V
26/10/2021
Україна
Очень рекомендую
Несколько лет пользуюсь данным феном. Очень быстро сушит волосы, вне зависимости от режима и температуры потока воздуха.
Плюсы
Все отлично
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8233/00 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8233/00 Фен
Zoi818
29/04/2020
Україна
Хороший фен для домашнего использования
Хороший фен по доступной цене. До этого пользовалась феном Филипс, очень долго прослужил. В этом нравиться мощность, холодный обдув, насадки, удобные кнопки, волосы стали меньше электризоваться.
Плюсы
Мощность, снимает статику, насадки, удобный
Минусы
не нашла
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ThermoProtect HP8238/10 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ThermoProtect HP8238/10 Фен
Verona
07/07/2019
Україна
Красота и практичность
Замечательный фен! Отличная мощность и качественная работа, волосы не пересушивает. Из особых преимуществ удобная форма и красивый дизайн.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8243/00 Фен KeraShine
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8243/00 Фен KeraShine
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.