Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

DryCare Advanced

Фен

HP8233/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
    -{discount-value}
  • Play Pause
  • Play Pause

    DryCare Advanced Фен

    HP8233/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    Быстрая укладка без вреда для волос! Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации и режимом TurboBoost. Узнать обо всех преимуществах

    DryCare Advanced Фен

    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    Быстрая укладка без вреда для волос! Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации и режимом TurboBoost. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    Быстрая укладка без вреда для волос! Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации и режимом TurboBoost. Узнать обо всех преимуществах

    DryCare Advanced Фен

    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    Быстрая укладка без вреда для волос! Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации и режимом TurboBoost. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все hair-dryers

      Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

      с массажным диффузором и насадкой-концентратором 11 мм.

      • ThermoProtect Ionic
      • 2200 Вт
      • Ионизация для бережной сушки
      • Массажная насадка-диффузор
      Элегантный, женственный дизайн, подчеркивающий высокое качество.

      Элегантный, женственный дизайн, подчеркивающий высокое качество.

      Этот фен отличается стильным усовершенствованным дизайном, мягкими плавными контурами и удлиненной формой, а точность укладки и высококачественные материалы и покрытие свидетельствуют о высочайшем качестве работы прибора.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

      Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Система ионизации для гладких блестящих волос

      Система ионизации для гладких блестящих волос

      Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Узкая насадка-концентратор 11 мм для идеальной укладки

      Узкая насадка-концентратор 11 мм для идеальной укладки

      Ультраузкая насадка-концентратор 11 мм направляет воздушный поток для точной укладки на определенных участках. Подходит для придания необходимой формы и фиксации укладки при завершении образа.

      Турборежим для очень быстрой сушки

      Турборежим для очень быстрой сушки

      Кнопка включения турборежима увеличивает поток воздуха, что позволяет сушить волосы еще быстрее.

      Мягкий массаж головы и максимальный объем прически

      Мягкий массаж головы и максимальный объем прически

      Удобная массажная насадка-диффузор ассиметричной изогнутой формы значительно облегчает укладку. Благодаря равномерному распределению воздушного потока диффузор обеспечивает более бережную сушку, придает дополнительный объем волосам и уменьшает их спутывание. Массаж благотворно воздействует на кожу головы, повышая жизнеспособность волос. Для наилучших результатов поместите прибор рядом с теменной областью, ближе к корням волос: массажные пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки

      Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки

      Съемный воздухозаборный фильтр фена удобен в использовании: просто снимите его для очистки. Регулярная очистка препятствует скоплению пыли и волос и обеспечивает эффективную сушку.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        мощность в ваттах
        2200  Вт
        Питание
        2200  Вт
        Цвет/отделка
        Глянцевый черный, плавно переходящий в фиолетовый
        Материал корпуса
        ПК
        Мотор
        Мотор с питанием от постоянного тока
        Длина шнура
        1,8 м

      • Особенности

        Складная ручка
        Нет
        Холодный обдув
        Да
        Переключение напряжения
        Нет
        Чехол для путешествий
        Нет
        Керамическое покрытие
        Керамический элемент
        Система ионизации
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Насадка-диффузор
        Массажная насадка-диффузор для придания объема
        Насадка/концентратор
        Узкая насадка-концентратор 11 мм.
        Количество насадок
        2
        Турборежим
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры A-box
        • Длина = 63 см
        • Ширина = 35 см
        • Высота = 25 см
        Вес A-Box
        6,3 кг
        Размеры F-box
        • Глубина = 11 см
        • Высота = 23 см
        • Ширина = 31 см
        Вес F-Box
        1 кг
        Размер изделия
        • Ширина = 22 см
        • Высота = 31 см
        • Длина = 10 см
        Вес изделия (без упаковки)
        0,6 кг

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться