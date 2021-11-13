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Більше не доступний
ThermoProtect Ionic
2200 Вт
Функція іонізації
Масажний дифузор
Цей фен має сучасну, вишукану конструкцію. М’які, плавні контури та видовжені пропорції натякають на жіночність, а точні деталі та високоякісні матеріали й покриття свідчать про бездоганну роботу виробу.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
4.9
з 5
355
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
olesya_pl
13/11/2021
Україна
Дуже сподобався фен
Дуже класний фен. Є регулятор температури і потоку повітря. Дифузором не користуюсь, але думаю він зі своєю задачею буде справлятися. Волосся висушується швидко. Я задоволена покупкою.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced BHD290/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced BHD290/00 Фен
Maryna55
11/11/2021
Україна
Хороший качественный продукт
Использую фен в течении года. Выбрала данную модель, так как у меня окрашенные волосы, склонные к сухости и повреждению. Уста навливаю оптимальную температуру ThermoProtect (Термозащита) и начинаю сушку с помощью насадки - диффузора, которая бережно расспределяет потоки воздуха по моей голове, а заканчиваю - с помощью тонкой насадки. Фен сотворил с моими волосами чудо-они гладкие, послушные и посеченных кончиков нет.
Плюси
Функции термозащиты и ионизации, большой диффузор
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ThermoProtect HP8238/10 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ThermoProtect HP8238/10 Фен
LazNat
11/11/2021
Україна
Лучший фен "Цена /качество"!
Феном пользуюсь уже больше года. Мои длинные и густые волосы сушит за считанные минуты!!! Радует наличие температурных режимов + есть возможность в процессе менять интенсивность воздушного потока.
Плюси
Качество, надежность, цена
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ThermoProtect HP8238/10 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ThermoProtect HP8238/10 Фен