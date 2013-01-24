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DryCare Advanced

Фен

HP8233/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
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    DryCare Advanced Фен

    HP8233/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, функція іонізації та TurboBoost. Переглянути усі переваги

    DryCare Advanced Фен

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, функція іонізації та TurboBoost. Переглянути усі переваги

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, функція іонізації та TurboBoost. Переглянути усі переваги

    DryCare Advanced Фен

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, функція іонізації та TurboBoost. Переглянути усі переваги

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      Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

      із масажним дифузором та 11-мм насадкою для укладки.

      • ThermoProtect Ionic
      • 2200 Вт
      • Функція іонізації
      • Масажний дифузор
      Вишукана жіночна конструкція підкреслює ефективність та якість

      Вишукана жіночна конструкція підкреслює ефективність та якість

      Цей фен має сучасну, вишукану конструкцію. М’які, плавні контури та видовжені пропорції натякають на жіночність, а точні деталі та високоякісні матеріали й покриття свідчать про бездоганну роботу виробу.

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Професійна потужність 2200 Вт для створення ідеальних зачісок

      Професійна потужність 2200 Вт для створення ідеальних зачісок

      Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.

      Надтонка 11-мм насадка для точної укладки

      Надтонка 11-мм насадка для точної укладки

      Надтонка насадка для укладки концентрує потік повітря через 11-мм насадку для точної укладки певних ділянок. Чудово підходить для довершення стилю.

      Турбострумінь для надшвидкого сушіння

      Турбострумінь для надшвидкого сушіння

      Кнопка турбоструменя збільшує потік повітря для швидшого сушіння волосся.

      Збільшує об’єм і завитки, одночасно масажуючи шкіру голови

      Збільшує об’єм і завитки, одночасно масажуючи шкіру голови

      Асиметричний масажний дифузор має унікальну асиметричну конструкцію, яка повторює контури голови, що робить його використання ще простішим та зручнішим. Дифузор розподіляє потік повітря по волоссю, забезпечуючи здоровіше сушіння волосся, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження, а масаж допомагає стимулювати шкіру голови і покращити життєву силу волосся. Для найкращих результатів тримайте пристрій близько до тім’я та коренів, і масажні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності та створити локони.

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Знімний повітряний фільтр забезпечує швидке та легке чищення

      Знімний повітряний фільтр забезпечує швидке та легке чищення

      Знімний повітряний фільтр фена легко обслуговувати. Просто зніміть, щоб почистити. Регулярне виконання цієї процедури допоможе запобігти накопиченню пилу та волосся, що може вплинути на ефективність сушіння.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Потужність (Вт)
        2200  Вт
        Потужність
        2200  Вт
        Колір/обробка
        Блискучий чорний із плавним переходом у пурпуровий
        Матеріал корпусу
        ПК
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Довжина шнура
        1,8 м

      • Характеристики

        Складана ручка
        Ні
        Холодний обдув
        Так
        Подвійна напруга
        Ні
        Дорожній футляр
        Ні
        Керамічне покриття
        Керамічний елемент
        Функція іонізації
        Так
        Петля для підвішування
        Так
        Дифузор
        Масажний дифузор для створення об’єму
        Насадка/концентратор
        Надтонка 11-мм насадка для укладки
        Кількість насадок
        2
        Турбострумінь
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Вага та розміри

        Розміри коробки A
        • Довжина = 63 см
        • Ширина = 35 см
        • Висота = 25 см
        Вага коробки А
        6,3 кг
        Розміри коробки F
        • Глибина = 11 см
        • Висота = 23 см
        • Ширина = 31 см
        Вага коробки F
        1 кг
        Розмір виробу
        • Ширина = 22 см
        • Висота = 31 см
        • Довжина = 10 см
        Вага виробу (без упаковки)
        0,6 кг

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