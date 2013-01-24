В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос

Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен с технологией ThermoProtect обеспечивает быструю сушку при стабильной щадящей температуре и генерирует в 4 раза больше ионов для идеального блеска волос. Узнать обо всех преимуществах