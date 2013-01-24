В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос
Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен с технологией ThermoProtect обеспечивает быструю сушку при стабильной щадящей температуре и генерирует в 4 раза больше ионов для идеального блеска волос. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос
Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен с технологией ThermoProtect обеспечивает быструю сушку при стабильной щадящей температуре и генерирует в 4 раза больше ионов для идеального блеска волос. Узнать обо всех преимуществах
В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос
Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен с технологией ThermoProtect обеспечивает быструю сушку при стабильной щадящей температуре и генерирует в 4 раза больше ионов для идеального блеска волос. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос
Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен с технологией ThermoProtect обеспечивает быструю сушку при стабильной щадящей температуре и генерирует в 4 раза больше ионов для идеального блеска волос. Узнать обо всех преимуществах
Усиленная система ионизации для невероятно блестящих и гладких волос. Этот фен генерирует в 4 раза больше отрицательно заряженных ионов по сравнению с другими моделями. Блестящий результат гарантирован!
Этот фен Philips ThermoProtect мощностью 2300 Вт создает быстрый и мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Идеальная укладка и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для безупречной прически.
Удобная насадка-диффузор ассиметричной изогнутой формы значительно облегчает укладку. Диффузор равномерно распределяет воздушный поток, обеспечивая более бережную сушку, придавая дополнительный объем и уменьшая спутывание; функция массажа также помогает поддерживать здоровье кожи головы и повысить жизнеспособность волос.
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.
Особенности
Обслуживание
Технические характеристики