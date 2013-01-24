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ThermoProtect

Фен

HP8238/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос
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    ThermoProtect Фен

    HP8238/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос

    Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен с технологией ThermoProtect обеспечивает быструю сушку при стабильной щадящей температуре и генерирует в 4 раза больше ионов для идеального блеска волос. Узнать обо всех преимуществах

    ThermoProtect Фен

    В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос

    Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен с технологией ThermoProtect обеспечивает быструю сушку при стабильной щадящей температуре и генерирует в 4 раза больше ионов для идеального блеска волос. Узнать обо всех преимуществах

    В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос

    Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен с технологией ThermoProtect обеспечивает быструю сушку при стабильной щадящей температуре и генерирует в 4 раза больше ионов для идеального блеска волос. Узнать обо всех преимуществах

    ThermoProtect Фен

    В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос

    Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен с технологией ThermoProtect обеспечивает быструю сушку при стабильной щадящей температуре и генерирует в 4 раза больше ионов для идеального блеска волос. Узнать обо всех преимуществах

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      В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос

      • ThermoProtect
      • 2300 Вт
      В 4 раза более мощная система ионизации для гладких и блестящих волос без спутывания

      В 4 раза более мощная система ионизации для гладких и блестящих волос без спутывания

      Усиленная система ионизации для невероятно блестящих и гладких волос. Этот фен генерирует в 4 раза больше отрицательно заряженных ионов по сравнению с другими моделями. Блестящий результат гарантирован!

      DC-мотор и мощность 2300 Вт

      DC-мотор и мощность 2300 Вт

      Этот фен Philips ThermoProtect мощностью 2300 Вт создает быстрый и мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Функция ThermoProtect предотвращает перегрев волос

      Функция ThermoProtect предотвращает перегрев волос

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

      Шесть режимов температуры и скорости для полного контроля

      Шесть режимов температуры и скорости для полного контроля

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Узкая насадка-концентратор для безупречной укладки

      Узкая насадка-концентратор для безупречной укладки

      Идеальная укладка и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для безупречной прически.

      Ассиметричный диффузор для придания объема и создания естественных локонов

      Ассиметричный диффузор для придания объема и создания естественных локонов

      Удобная насадка-диффузор ассиметричной изогнутой формы значительно облегчает укладку. Диффузор равномерно распределяет воздушный поток, обеспечивая более бережную сушку, придавая дополнительный объем и уменьшая спутывание; функция массажа также помогает поддерживать здоровье кожи головы и повысить жизнеспособность волос.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Шнур питания 1,8 м

      Шнур питания 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Керамическое покрытие
        Нет
        Холодный обдув
        Да
        Насадка-диффузор
        Да
        Переключение напряжения
        Нет
        Складная ручка
        Нет
        Петелька для подвешивания
        Да
        Система ионизации
        Да
        Насадка/концентратор
        Да
        Количество насадок
        2
        Чехол для путешествий в комплекте
        Нет

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Цвет/отделка
        Матовый черный
        Длина шнура
        1,8  м
        Частота
        50–60  Гц
        Мотор
        Мотор постоянного тока
        Мощность
        2300  Вт
        напряжение
        220–240  В
        мощность в ваттах
        2300  Вт

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