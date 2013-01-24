У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен має функцію ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури і в 4 рази більше іонів для неперевершеного блиску. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен має функцію ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури і в 4 рази більше іонів для неперевершеного блиску. Переглянути усі переваги
У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен має функцію ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури і в 4 рази більше іонів для неперевершеного блиску. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен має функцію ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури і в 4 рази більше іонів для неперевершеного блиску. Переглянути усі переваги
Надайте волоссю досконалого вигляду завдяки іонному кондиціонуванню. Цей фен генерує у 4 рази більше негативно заряджених іонів, ніж інші фени. Результат: неперевершене блискуче та слухняне волосся. Надайте волоссю блиску!
Цей фен Philips ThermoProtect має потужність 2300 Вт для швидкого та потужного струменя повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.
Чудові зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки ультравузькому концентратору для точної укладки.
Дифузор має унікальну асиметричну конструкцію, яка повторює контури голови, що робить його використання ще простішим та зручнішим. Дифузор розподіляє потік повітря по волоссю, забезпечуючи здоровіше сушіння волосся, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження, а масаж допомагає стимулювати шкіру голови і покращити життєву силу волосся.
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.
Характеристики
Обслуговування
Технічні характеристики