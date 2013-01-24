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ThermoProtect

Фен

HP8238/10
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся
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    ThermoProtect Фен

    HP8238/10
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен має функцію ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури і в 4 рази більше іонів для неперевершеного блиску. Переглянути усі переваги

    ThermoProtect Фен

    У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен має функцію ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури і в 4 рази більше іонів для неперевершеного блиску. Переглянути усі переваги

    У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен має функцію ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури і в 4 рази більше іонів для неперевершеного блиску. Переглянути усі переваги

    ThermoProtect Фен

    У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен має функцію ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури і в 4 рази більше іонів для неперевершеного блиску. Переглянути усі переваги

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      У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся

      • ThermoProtect
      • 2300 Вт
      У 4 рази більше іонів для гладенького, блискучого та слухняного волосся

      У 4 рази більше іонів для гладенького, блискучого та слухняного волосся

      Надайте волоссю досконалого вигляду завдяки іонному кондиціонуванню. Цей фен генерує у 4 рази більше негативно заряджених іонів, ніж інші фени. Результат: неперевершене блискуче та слухняне волосся. Надайте волоссю блиску!

      Двигун постійного струму та потужність 2300 Вт

      Двигун постійного струму та потужність 2300 Вт

      Цей фен Philips ThermoProtect має потужність 2300 Вт для швидкого та потужного струменя повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      ThermoProtect захищає Ваше волосся від перегрівання

      ThermoProtect захищає Ваше волосся від перегрівання

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.

      Ультравузький концентратор для ідеального розчісування

      Ультравузький концентратор для ідеального розчісування

      Чудові зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки ультравузькому концентратору для точної укладки.

      Асиметричний дифузор для об’єму та природних локонів

      Асиметричний дифузор для об’єму та природних локонів

      Дифузор має унікальну асиметричну конструкцію, яка повторює контури голови, що робить його використання ще простішим та зручнішим. Дифузор розподіляє потік повітря по волоссю, забезпечуючи здоровіше сушіння волосся, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження, а масаж допомагає стимулювати шкіру голови і покращити життєву силу волосся.

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Керамічне покриття
        Ні
        Холодний обдув
        Так
        Дифузор
        Так
        Подвійна напруга
        Ні
        Складана ручка
        Ні
        Петля для підвішування
        Так
        Функція іонізації
        Так
        Насадка/концентратор
        Так
        Кількість насадок
        2
        У комплекті дорожній футляр
        Ні

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технічні характеристики

        Колір/обробка
        Матовий чорний
        Довжина шнура
        1,8  м
        Частота
        50–60  Гц
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Потужність
        2300  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Потужність (Вт)
        2300  Вт

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