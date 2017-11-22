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  • Фен, который профессионалы используют дома
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  • Фен, который профессионалы используют дома
  • Фен, который профессионалы используют дома
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  • Фен, который профессионалы используют дома

Больше не доступен

Фен

HP8250/00

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Фен, который профессионалы используют дома
Новая, улучшенная модель фена SalonDry Pro 2300 от Philips на 20 % легче и на 30 % мощнее
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Фен SalonDry Pro 2300

Фен, который профессионалы используют дома

  • 2300 Вт

  • Ионизация для бережной сушки

  • с насадкой-диффузором для объема

  • Керамическое покрытие

Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки

Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки

Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки

6 регулируемых режимов нагрева/скорости

6 регулируемых режимов нагрева/скорости

Cистема ионизации для гладких блестящих волос

Cистема ионизации для гладких блестящих волос

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

22/11/2017

Україна

Україна

Рекомендую!

Користуюсь феном уже тривалий час. В тому році подарувала таку ж модель подрузі на ДН. Вона також задоволена. З своєю роботою справляється на відмінно!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8250/00 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8250/00 Hairdryer

01/08/2017

Україна

Україна

У фена є режим іонізації, 3 режими потужності а також 3 режими температури, перевагою є також довгий кабель.

Дуже зручний у використанні та потужний фен. У фена є режим іонізації, 3 режими потужності а також 3 режими температури, перевагою є також довгий кабель.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8250/00 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8250/00 Hairdryer

04/07/2019

Україна

Україна

Фен бомба

Я оооочень довольна удобный в использовании насадки хорошие

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8250/00 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8250/00 Hairdryer

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