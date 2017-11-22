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Больше не доступен
2300 Вт
Ионизация для бережной сушки
с насадкой-диффузором для объема
Керамическое покрытие
Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Іринка
22/11/2017
Україна
Рекомендую!
Користуюсь феном уже тривалий час. В тому році подарувала таку ж модель подрузі на ДН. Вона також задоволена. З своєю роботою справляється на відмінно!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8250/00 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8250/00 Hairdryer
Іванна
01/08/2017
Україна
У фена є режим іонізації, 3 режими потужності а також 3 режими температури, перевагою є також довгий кабель.
Дуже зручний у використанні та потужний фен. У фена є режим іонізації, 3 режими потужності а також 3 режими температури, перевагою є також довгий кабель.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8250/00 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8250/00 Hairdryer
Irina23
04/07/2019
Україна
Фен бомба
Я оооочень довольна удобный в использовании насадки хорошие
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8250/00 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8250/00 Hairdryer