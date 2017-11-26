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  • Эффективная защита для блеска и здоровья волос
  • Эффективная защита для блеска и здоровья волос
  • Эффективная защита для блеска и здоровья волос
  • Эффективная защита для блеска и здоровья волос
  • Эффективная защита для блеска и здоровья волос
  • Эффективная защита для блеска и здоровья волос
  • Эффективная защита для блеска и здоровья волос
  • Эффективная защита для блеска и здоровья волос
  • Эффективная защита для блеска и здоровья волос
  • Эффективная защита для блеска и здоровья волос

Больше не доступен

DryCare PrestigeФен

HP8260/00

5
| (9) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Эффективная защита для блеска и здоровья волос
Благодаря новейшей технологии EHD™ фен ProCare от Philips защищает волосы от перегрева. Особая конструкция отверстия для выхода воздуха позволяет равномерно распределять теплый поток воздуха по волосам и, таким образом, избежать повреждения волос и ожога кожи головы.
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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Фен для максимально бережного ухода

Эффективная защита для блеска и здоровья волос

  • Равномерное распределение тепла

  • 2300 Вт

  • ThermoProtect Ionic

  • Насадка-диффузор для придания объема

Сокращение вероятности перегрева благодаря технологии равномерного распределения тепла

Сокращение вероятности перегрева благодаря технологии равномерного распределения тепла

Современная технология равномерного распределения тепла предусматривает использование феном специально разработанного воздушного отверстия, что делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает максимальную защиту волос от перегрева и, следовательно, здоровье и блеск волос.

Оптимальная температура сушки волос благодаря технологии ThermoProtect

Оптимальная температура сушки волос благодаря технологии ThermoProtect

Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

9

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
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26/11/2017

Україна

Україна

Philips DryCare Prestige Фен HP8260/00 для розкiшного волосся

Нещодавно, замiнила свiй старенький фен Фiлiпс, який прослужив менi бiльше 9ти рокiв!!!, й досi працюе, на дану модель. Шукала потужний, бо волосся до поясу, фен з функцiэю iонiзацii. Даниил феном безумовно задоволена, волосся гладке, блиск, не i електризуеться. А що самое головне , що завдяки режиму Termo Protect воно не пересушуеться. Даже задоволена i мое волосся теж !

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Prestige HP8260/00 Фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Prestige HP8260/00 Фен

23/11/2017

Україна

Україна

Удобство в использовании

Я очень довольна покупкой. Теперь и представить сложно, как я обходилась без этого фена. Этот фен удобен в использовании, он имеет функцию ионизации, поэтому волосы хорошо предохраняются от обезвоживания и пересушивания. У фена три режима температуры и две скорости подачи воздуха. Волосы сушит фен быстро, что не может не радовать.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Prestige HP8260/00 Фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Prestige HP8260/00 Фен

17/11/2017

Україна

Україна

Даний продукт володіє відмінними функціями

Користуюсь феном близько трьох років! Чудово працює на всіх режимах, в т.ч. з охолодженням! За допомогою насадки дифузор прекрасно укладає волосся)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Prestige HP8260/00 Фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Prestige HP8260/00 Фен

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 