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Больше не доступен
Равномерное распределение тепла
2300 Вт
ThermoProtect Ionic
Насадка-диффузор для придания объема
Современная технология равномерного распределения тепла предусматривает использование феном специально разработанного воздушного отверстия, что делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает максимальную защиту волос от перегрева и, следовательно, здоровье и блеск волос.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.
5.0
из 5
9
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Lana
26/11/2017
Україна
Philips DryCare Prestige Фен HP8260/00 для розкiшного волосся
Нещодавно, замiнила свiй старенький фен Фiлiпс, який прослужив менi бiльше 9ти рокiв!!!, й досi працюе, на дану модель. Шукала потужний, бо волосся до поясу, фен з функцiэю iонiзацii. Даниил феном безумовно задоволена, волосся гладке, блиск, не i електризуеться. А що самое головне , що завдяки режиму Termo Protect воно не пересушуеться. Даже задоволена i мое волосся теж !
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Prestige HP8260/00 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Prestige HP8260/00 Фен
Надежда
23/11/2017
Україна
Удобство в использовании
Я очень довольна покупкой. Теперь и представить сложно, как я обходилась без этого фена. Этот фен удобен в использовании, он имеет функцию ионизации, поэтому волосы хорошо предохраняются от обезвоживания и пересушивания. У фена три режима температуры и две скорости подачи воздуха. Волосы сушит фен быстро, что не может не радовать.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Prestige HP8260/00 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Prestige HP8260/00 Фен
Vitaminka
17/11/2017
Україна
Даний продукт володіє відмінними функціями
Користуюсь феном близько трьох років! Чудово працює на всіх режимах, в т.ч. з охолодженням! За допомогою насадки дифузор прекрасно укладає волосся)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Prestige HP8260/00 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Prestige HP8260/00 Фен
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.