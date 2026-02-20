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Как работает функция холодного обдува на фене Philips?
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Функция ионизации на стайлере для волос Philips
Как использовать насадки с феном Philips?
От стайлера для волос Philips исходит странный запах
Стайлер для волос Philips не включается