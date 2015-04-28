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5.0
з 5
30
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
robjan5973
28/04/2015
Polska
Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów
Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.
Так, я рекомендую цей продукт
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Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8270/00 Suszarka do włosów
majanda
28/04/2015
Polska
Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.
Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8270/00 Suszarka do włosów
Так, я рекомендую цей продукт
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Piter111
16/08/2014
Polska
Meggaa super
Ta suszarka mnie zaskoczyła poniewsz nie przesusza włosów i jest tak bezpieczna że chyba bardziej nie może susząc nią włosy zachowują normalną i naturalną wilgotność
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8270/00 Suszarka do włosów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8270/00 Suszarka do włosów