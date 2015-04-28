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HP8270/00 Hairdryer

HP8270/00

5

| (30) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Відгуки

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5.0

з 5

30

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

28/04/2015

Polska

Polska

Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów

Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8270/00 Suszarka do włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8270/00 Suszarka do włosów

28/04/2015

Polska

Polska

Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.

Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8270/00 Suszarka do włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8270/00 Suszarka do włosów

16/08/2014

Polska

Polska

Meggaa super

Ta suszarka mnie zaskoczyła poniewsz nie przesusza włosów i jest tak bezpieczna że chyba bardziej nie może susząc nią włosy zachowują normalną i naturalną wilgotność

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8270/00 Suszarka do włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8270/00 Suszarka do włosów

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