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  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
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  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания
  • Роскошные блестящие волосы без пересушивания

Больше не доступен

DryCare PrestigeФен MoistureProtect

HP8280/00

4.9
| (101) Отзывы | 99% рекомендуют этот продукт

1 награда

Роскошные блестящие волосы без пересушивания
Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Волосы лучше удерживают влагу, становятся блестящими и мягкими

Роскошные блестящие волосы без пересушивания

  • Датчик MoistureProtect

  • 2300 Вт

  • Ионизация

  • Холодный обдув

Датчик MoistureProtect

Датчик MoistureProtect

Инновационная инфракрасная технология MoistureProtect постоянно отслеживает температуру сушки и подбирает наиболее подходящую именно для ваших волос. Интеллектуальный датчик измеряет температуру на поверхности волос 4000 раз за сеанс и изменяет режим нагрева таким образом, чтобы предотвратить потерю влаги и повреждение кутикулы. Благодаря сохранению увлажненности волосы остаются максимально мягкими и блестящими. Вы можете включать и отключать датчик по мере необходимости.

Уникальный датчик для защиты от пересушивания

Инфракрасный датчик определяет состояние волос и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание.

Защита от перегрева

Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-612378

Отзывы

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4.9

из 5

101

Отзывы

99%

рекомендуют этот продукт

2

27/04/2020

Україна

Україна

Отличный товар

Это не фен,а сплошное удовольствие.Никогда не могла подумать,что так буду довольна результатом.Что меня поразило больше всего-это мои волосы после использования этого фена.Гладкие,не магнитятся,блестят,послушные,не пересушенные. Работает тихо,можно выставить температуру и поменять мощность воздуха.Очень приятно,что в комплект входит массажор головы.Теперь задумываюсь о покупке утюжка из этой серии

Плюсы

Мощность,датчик,регулирока мощности и температуры

Минусы

их нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Prestige HP8283/00 Фен MoistureProtect

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Prestige HP8283/00 Фен MoistureProtect

13/04/2019

Україна

Україна

отличный фен

Пользоваться феном очень удобно. Всё продумано до мелочей от положения переключателей режимов до петли для подвешивания. Мощный и в тоже время щадящий для волос. Я в восторге от этого фена.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Prestige HP8280/00 Фен MoistureProtect

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Prestige HP8280/00 Фен MoistureProtect

27/11/2017

Україна

Україна

Очень нравится фен!

Я очень довольна феном. Он у меня больше года и пользуюсь им каждый раз при сушке волос.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Prestige HP8280/00 Фен MoistureProtect

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Prestige HP8280/00 Фен MoistureProtect

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 