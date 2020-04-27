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Больше не доступен
Датчик MoistureProtect
2300 Вт
Ионизация
Холодный обдув
Инновационная инфракрасная технология MoistureProtect постоянно отслеживает температуру сушки и подбирает наиболее подходящую именно для ваших волос. Интеллектуальный датчик измеряет температуру на поверхности волос 4000 раз за сеанс и изменяет режим нагрева таким образом, чтобы предотвратить потерю влаги и повреждение кутикулы. Благодаря сохранению увлажненности волосы остаются максимально мягкими и блестящими. Вы можете включать и отключать датчик по мере необходимости.
Инфракрасный датчик определяет состояние волос и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Награды
4.9
из 5
101
Отзывы
99%
рекомендуют этот продукт
Ulyuna
27/04/2020
Україна
Отличный товар
Это не фен,а сплошное удовольствие.Никогда не могла подумать,что так буду довольна результатом.Что меня поразило больше всего-это мои волосы после использования этого фена.Гладкие,не магнитятся,блестят,послушные,не пересушенные. Работает тихо,можно выставить температуру и поменять мощность воздуха.Очень приятно,что в комплект входит массажор головы.Теперь задумываюсь о покупке утюжка из этой серии
Плюсы
Мощность,датчик,регулирока мощности и температуры
Минусы
их нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Prestige HP8283/00 Фен MoistureProtect
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Prestige HP8283/00 Фен MoistureProtect
TanyaY
13/04/2019
Україна
отличный фен
Пользоваться феном очень удобно. Всё продумано до мелочей от положения переключателей режимов до петли для подвешивания. Мощный и в тоже время щадящий для волос. Я в восторге от этого фена.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Prestige HP8280/00 Фен MoistureProtect
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Prestige HP8280/00 Фен MoistureProtect
АлинкаЮрчик
27/11/2017
Україна
Очень нравится фен!
Я очень довольна феном. Он у меня больше года и пользуюсь им каждый раз при сушке волос.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Prestige HP8280/00 Фен MoistureProtect
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Prestige HP8280/00 Фен MoistureProtect
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.