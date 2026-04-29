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DryCare Prestige Фен MoistureProtect
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Руководство пользователя
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Функция ионизации на стайлере для волос Philips
Как работает функция холодного обдува на фене Philips?
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Как использовать насадки с феном Philips?
От стайлера для волос Philips исходит странный запах
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