Утримуйте вологу всередині для чудового блискучого волосся
Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно визначає оптимальну температуру для сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги
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Утримуйте вологу всередині для чудового блискучого волосся
Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно визначає оптимальну температуру для сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги
Справді інноваційна інфрачервона технологія MoistureProtect постійно контролює та адаптовує температуру відповідно до потреб сушіння волосся. Інтелектуальний сенсор вимірює температуру поверхні волосся 4000 разів за один сеанс сушіння та налаштовує нагрівання для запобігання втрати вологи та пошкодження кутикул. Завдяки максимальному збереженню вологи Ваше волосся стане дуже блискучим і м’яким. За потреби сенсор можна ввімкнути або вимкнути.
Використовує технологію інфрачервоного випромінювання для перевірки волосся та адаптує температуру для підтримання природного зволоження.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.
Легко налаштовуйте і керуйте режимами нагрівання та швидкості для створення ідеальної зачіски. Вибирайте один із 3 режимів нагрівання та 2 режимів швидкості для повного контролю і точного сушіння та укладки.
Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
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