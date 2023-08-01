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Більше не доступний
Сенсор MoistureProtect
2300 Вт
Функція іонізації
Холодний обдув
Справді інноваційна інфрачервона технологія MoistureProtect постійно контролює та адаптовує температуру відповідно до потреб сушіння волосся. Інтелектуальний сенсор вимірює температуру поверхні волосся 4000 разів за один сеанс сушіння та налаштовує нагрівання для запобігання втрати вологи та пошкодження кутикул. Завдяки максимальному збереженню вологи Ваше волосся стане дуже блискучим і м’яким. За потреби сенсор можна ввімкнути або вимкнути.
Використовує технологію інфрачервоного випромінювання для перевірки волосся та адаптує температуру для підтримання природного зволоження.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Нагороди
4.8
з 5
698
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
kinoassa
01/08/2023
Україна
Чудова покупка для мого волосся!
Довго шукала собі фен. Перечитавши багато відгуків зупинилась на даній моделі - і не пожаліла ні раз! Фен справді вартує своїх коштів! Сам відбирає необхідну температуру для сушіння волосся. Загалом волосся лише лопаток висушує досить швидко - десь за 5 хв. При цьому волосся гладеньке, не пересушене, не рушиться і саме основне в мене зникло відчуття «недосцшеного» волосся. Читала в відгуках, що досить важкий. Мені виявився нормальним. Звісно важчий, аніж моя попередня модель. Але рука не відвалюється.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен
svitlana27
10/11/2021
Україна
Чудовий фен
Фен дуже потужний, швидко висушує волосся. Але при цьому не робить його сухим і ламким. Дизайн просто супер!
Плюси
Потужність, дизайн
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен
aal7820
10/11/2021
Україна
Виріб задовільнив потреби.
Подарував виріб мамі. Їй сподобався. Регулярно користується.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен