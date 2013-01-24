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DryCare Prestige

Фен MoistureProtect

HP8280/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Утримуйте вологу всередині для чудового блискучого волосся Утримуйте вологу всередині для чудового блискучого волосся Утримуйте вологу всередині для чудового блискучого волосся
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    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    HP8280/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Утримуйте вологу всередині для чудового блискучого волосся

    Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно визначає оптимальну температуру для сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    Утримуйте вологу всередині для чудового блискучого волосся

    Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно визначає оптимальну температуру для сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги

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      Утримуйте вологу всередині для чудового блискучого волосся

      Максимальне збереження вологи, найкращий блиск і м’якість

      • Сенсор MoistureProtect
      • 2300 Вт
      • Функція іонізації
      • Холодний обдув
      Сенсор MoistureProtect

      Сенсор MoistureProtect

      Справді інноваційна інфрачервона технологія MoistureProtect постійно контролює та адаптовує температуру відповідно до потреб сушіння волосся. Інтелектуальний сенсор вимірює температуру поверхні волосся 4000 разів за один сеанс сушіння та налаштовує нагрівання для запобігання втрати вологи та пошкодження кутикул. Завдяки максимальному збереженню вологи Ваше волосся стане дуже блискучим і м’яким. За потреби сенсор можна ввімкнути або вимкнути.

      Ідеальне збереження вологи за допомогою ексклюзивного сенсора

      Ідеальне збереження вологи за допомогою ексклюзивного сенсора

      Використовує технологію інфрачервоного випромінювання для перевірки волосся та адаптує температуру для підтримання природного зволоження.

      Захист від перегрівання

      Захист від перегрівання

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Функція іонізації запобігає наелектризованості для слухняного та блискучого волосся

      Функція іонізації запобігає наелектризованості для слухняного та блискучого волосся

      Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.

      Шість зручних налаштувань швидкості й нагрівання для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості й нагрівання для повного контролю

      Легко налаштовуйте і керуйте режимами нагрівання та швидкості для створення ідеальної зачіски. Вибирайте один із 3 режимів нагрівання та 2 режимів швидкості для повного контролю і точного сушіння та укладки.

      Холодний струмінь повітря для фіксації зачіски

      Холодний струмінь повітря для фіксації зачіски

      Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240 В
        Потужність (Вт)
        2100–2300  Вт
        Довжина шнура
        2,5 м
        Двигун
        Постійний струм
        Два режими напруги
        Ні

      • Технології для догляду

        Технологія MoistureProtect
        Так
        Функція іонізації
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        6 налаштувань температури
        Так

      • Аксесуари

        Насадка
        Дифузор

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