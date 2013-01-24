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    Фен и щипцы для завивки

    HP8292/00
    Общая оценка / 5
    • Прекрасный подарок для ваших волос Прекрасный подарок для ваших волос Прекрасный подарок для ваших волос
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      Фен и щипцы для завивки

      HP8292/00
      Общая оценка / 5

      Прекрасный подарок для ваших волос

      Набор для создания причесок SalonSet с феном и щипцами для завивки — специальный дизайн в подарочной упаковке. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Фен и щипцы для завивки

      Прекрасный подарок для ваших волос

      Набор для создания причесок SalonSet с феном и щипцами для завивки — специальный дизайн в подарочной упаковке. Узнать обо всех преимуществах

      Прекрасный подарок для ваших волос

      Набор для создания причесок SalonSet с феном и щипцами для завивки — специальный дизайн в подарочной упаковке. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Фен и щипцы для завивки

      Прекрасный подарок для ваших волос

      Набор для создания причесок SalonSet с феном и щипцами для завивки — специальный дизайн в подарочной упаковке. Узнать обо всех преимуществах

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        Фен и щипцы для завивки

        Philips магазин цена

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        Прекрасный подарок для ваших волос

        SalonDry Control и CurlControl

        • Подарочная упаковка
        • Ограниченная серия
        Щипцы для завивки: профессиональная температура укладки 200 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

        Щипцы для завивки: профессиональная температура укладки 200 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

        Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид

        Щипцы для завивки: защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла

        Щипцы для завивки: защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла

        Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

        Фен: превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

        Фен: превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

        Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.

        Щипцы для завивки волос: корпус 25 мм для создания естественных локонов

        Щипцы для завивки волос: корпус 25 мм для создания естественных локонов

        Корпус диаметром 25 мм позволяет создать модный образ: естественные, свободно ниспадающие локоны, созданные словно самой природой.

        Фен: мощность 2100 Вт для объемной укладки как в салоне красоты

        Фен: мощность 2100 Вт для объемной укладки как в салоне красоты

        Фен: холодный обдув для фиксации укладки

        Фен: холодный обдув для фиксации укладки

        Фен: 6 режимов нагрева/скорости для выбора индивидуального режима укладки

        Фен: 6 режимов нагрева/скорости для выбора индивидуального режима укладки

        Фен: сетевой шнур длиной 1,8 м

        Фен: сетевой шнур длиной 1,8 м

        Щипцы для завивки: Регулировочное колесико с 8 настройками температуры (от 130 до 200 °C)

        Регулировочное колесико с 8 настройками температуры (от 130 до 200 °C) позволяет выбрать температуру, подходящую для вашего типа волос

        Щипцы для завивки: автоотключение через 60 минут

        Функция автоматического отключения была разработана для вашего спокойствия. Если щипцы для завивки оставить включенными, они автоматически отключаются через 60 минут.

        Щипцы для завивки: в целях безопасности наконечник не нагревается

        Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          мощность в ваттах
          Фен 2100  Вт
          Длина шнура
          1,8  м
          Цвет/отделка
          черный/розовый

        • Особенности

          Холодный обдув
          Да
          Керамическое покрытие
          Да
          Шнур на шарнире
          Да
          Петелька для подвешивания
          Да

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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