Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Цей набір SalonSet, до якого входять фен та плойка – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Цей набір SalonSet, до якого входять фен та плойка – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги
Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Цей набір SalonSet, до якого входять фен та плойка – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Цей набір SalonSet, до якого входять фен та плойка – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.
Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.
За допомогою циліндра діаметром 25 мм можна отримати модні та природні на вигляд завитки без жодних зусиль.
Кільцевий регулятор із можливістю налаштування 8 режимів температури (від 130 до 200 °C) дозволяє вибрати температуру, яка підходить Вашого типу волосся
Функцію автоматичного вимкнення створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Носик стайлера виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимального простого використання.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування