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Фен і плойка

HP8292/00
Загальна оцінка / 5
  • Ідеальний подарунок для Вашого волосся Ідеальний подарунок для Вашого волосся Ідеальний подарунок для Вашого волосся
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    Фен і плойка

    HP8292/00
    Загальна оцінка / 5

    Ідеальний подарунок для Вашого волосся

    Цей набір SalonSet, до якого входять фен та плойка – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Фен і плойка

    Ідеальний подарунок для Вашого волосся

    Цей набір SalonSet, до якого входять фен та плойка – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги

    Ідеальний подарунок для Вашого волосся

    Цей набір SalonSet, до якого входять фен та плойка – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Фен і плойка

    Ідеальний подарунок для Вашого волосся

    Цей набір SalonSet, до якого входять фен та плойка – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги

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      Ідеальний подарунок для Вашого волосся

      SalonDry Control та CurlControl

      • Подарунковий набір
      • Обмежена серія
      Професійна температура 200 °C для неперевершених результатів

      Професійна температура 200 °C для неперевершених результатів

      Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

      Плойка: захисне керамічне покриття та рівномірний розподіл тепла

      Плойка: захисне керамічне покриття та рівномірний розподіл тепла

      Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.

      Фен: ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для укладки

      Фен: ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для укладки

      Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.

      Плойка: із 25-мм циліндром для створення природних завитків

      Плойка: із 25-мм циліндром для створення природних завитків

      За допомогою циліндра діаметром 25 мм можна отримати модні та природні на вигляд завитки без жодних зусиль.

      Фен: професійна потужність 2100 Вт для створення ідеального об’єму

      Фен: професійна потужність 2100 Вт для створення ідеального об’єму

      Фен: холодний струмінь для фіксації зачіски

      Фен: холодний струмінь для фіксації зачіски

      Фен: 6 налаштувань температури/швидкості для повної гнучкості

      Фен: 6 налаштувань температури/швидкості для повної гнучкості

      Фен: кабель живлення довжиною 1,8 м

      Фен: кабель живлення довжиною 1,8 м

      Плойка: кільцевий регулятор із можливістю налаштування 8 режимів температури (від 130 до 200 °C)

      Кільцевий регулятор із можливістю налаштування 8 режимів температури (від 130 до 200 °C) дозволяє вибрати температуру, яка підходить Вашого типу волосся

      Плойка: автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Функцію автоматичного вимкнення створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

      Плойка: холодний носик для більш зручного та безпечного використання

      Носик стайлера виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимального простого використання.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        Фен 2100  Вт
        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        Чорний і рожевий

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Керамічне покриття
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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