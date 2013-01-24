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Фен и выпрямитель

HP8294/00
Общая оценка / 5
  • Прекрасный подарок для ваших волос Прекрасный подарок для ваших волос Прекрасный подарок для ваших волос
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    Фен и выпрямитель

    HP8294/00
    Общая оценка / 5

    Прекрасный подарок для ваших волос

    Набор для создания причесок SalonSet с феном и профессиональным выпрямителем волос — специальный дизайн в подарочной упаковке Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Фен и выпрямитель

    Прекрасный подарок для ваших волос

    Набор для создания причесок SalonSet с феном и профессиональным выпрямителем волос — специальный дизайн в подарочной упаковке Узнать обо всех преимуществах

    Прекрасный подарок для ваших волос

    Набор для создания причесок SalonSet с феном и профессиональным выпрямителем волос — специальный дизайн в подарочной упаковке Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Фен и выпрямитель

    Прекрасный подарок для ваших волос

    Набор для создания причесок SalonSet с феном и профессиональным выпрямителем волос — специальный дизайн в подарочной упаковке Узнать обо всех преимуществах

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      Прекрасный подарок для ваших волос

      SalonDry Control и SalonStraight Essential

      • Подарочная упаковка
      • Ограниченная серия
      Выпрямитель: профессиональная температура 210 °C для идеальных результатов

      Выпрямитель: профессиональная температура 210 °C для идеальных результатов

      Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

      Выпрямитель: керамические пластины для идеального результата и блеска волос

      Выпрямитель: керамические пластины для идеального результата и блеска волос

      Керамика — это необычайно гладкий и прочный материал, поэтому он лучше всего подходит для изготовления выпрямляющих пластин. Керамические пластины проходят тщательную обработку, благодаря чему достигается улучшенное скольжение и сохраняются защитные свойства материала — для здоровых и блестящих волос.

      Выпрямитель: функция автоматического отключения

      Выпрямитель: функция автоматического отключения

      Благодаря функции автоматического отключения выпрямитель будет автоматически выключен через один час.

      Выпрямитель: система фиксации пластин обеспечивает удобство хранения

      Выпрямитель: система фиксации пластин обеспечивает удобство хранения

      Сиcтема фиксации пластин обеспечивает удобство хранения.

      Фен: превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

      Фен: превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

      Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.

      Фен: 6 режимов нагрева/скорости для выбора индивидуального режима укладки

      Фен: 6 режимов нагрева/скорости для выбора индивидуального режима укладки

      Фен: мощность 2100 Вт для объемной укладки как в салоне красоты

      Фен: мощность 2100 Вт для объемной укладки как в салоне красоты

      Фен: холодный обдув для фиксации укладки

      Фен: холодный обдув для фиксации укладки

      Выпрямитель: мгновенный нагрев, готовность за 30 секунд

      Выпрямитель: мгновенный нагрев, готовность за 30 секунд

      Фен: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Фен: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Выпрямитель: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Выпрямитель: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Насадка-диффузор для придания объема

      Диффузор создает объем для прекрасной, упругой укладки.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        Фен 2100  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        Черный/серебристый

      • Особенности

        Холодный обдув
        Да
        Керамическое покрытие
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Температура
        210  °C

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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