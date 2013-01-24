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Фен та щипці для розпрямлення волосся

HP8294/00
Загальна оцінка / 5
  • Ідеальний подарунок для Вашого волосся Ідеальний подарунок для Вашого волосся Ідеальний подарунок для Вашого волосся
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    Фен та щипці для розпрямлення волосся

    HP8294/00
    Загальна оцінка / 5

    Ідеальний подарунок для Вашого волосся

    Цей набір SalonSet, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури, – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Фен та щипці для розпрямлення волосся

    Ідеальний подарунок для Вашого волосся

    Цей набір SalonSet, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури, – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги

    Ідеальний подарунок для Вашого волосся

    Цей набір SalonSet, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури, – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Фен та щипці для розпрямлення волосся

    Ідеальний подарунок для Вашого волосся

    Цей набір SalonSet, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури, – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги

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      SalonDry Control та SalonStraight Essential

      • Подарунковий набір
      • Обмежена серія
      Щипці: професійна температура 210 °C для неперевершеного результату

      Щипці: професійна температура 210 °C для неперевершеного результату

      Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

      Щипці: керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

      Щипці: керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

      Кераміка досконало гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Керамічні пластини ретельно обробляються для підвищення характеристик ковзання кераміки, що сприяє кращому догляду за волоссям та його ідеальному блиску.

      Щипці для розпрямлення волосся: функція автоматичного вимкнення

      Щипці для розпрямлення волосся: функція автоматичного вимкнення

      Завдяки функції автоматичного вимкнення щипці для розпрямлення волосся автоматично вимкнуться за одну годину.

      Щипці: система блокування ручки для зручного зберігання

      Щипці: система блокування ручки для зручного зберігання

      Система блокування ручки для зручного зберігання.

      Фен: ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для укладки

      Фен: ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для укладки

      Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.

      Фен: 6 налаштувань температури/швидкості для повної гнучкості

      Фен: 6 налаштувань температури/швидкості для повної гнучкості

      Фен: професійна потужність 2100 Вт для створення ідеального об’єму

      Фен: професійна потужність 2100 Вт для створення ідеального об’єму

      Фен: холодний струмінь для фіксації зачіски

      Фен: холодний струмінь для фіксації зачіски

      Щипці: швидке нагрівання, готовність до використання через 30 секунд

      Щипці: швидке нагрівання, готовність до використання через 30 секунд

      Фен: кабель живлення довжиною 1,8 м

      Фен: кабель живлення довжиною 1,8 м

      Щипці: кабель живлення довжиною 1,8 м

      Щипці: кабель живлення довжиною 1,8 м

      Дифузор збільшує об’єм

      Дифузор збільшує об’єм для створення чудових об’ємних зачісок.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        Фен 2100  Вт
        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        чорний та сріблястий відтінок

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Керамічне покриття
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Петля для підвішування
        Так
        Температура
        210  °C

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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