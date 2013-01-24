Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Цей набір SalonSet, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури, – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Цей набір SalonSet, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури, – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги
Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Цей набір SalonSet, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури, – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Цей набір SalonSet, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури, – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв у одному стилі. Переглянути усі переваги
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Кераміка досконало гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Керамічні пластини ретельно обробляються для підвищення характеристик ковзання кераміки, що сприяє кращому догляду за волоссям та його ідеальному блиску.
Завдяки функції автоматичного вимкнення щипці для розпрямлення волосся автоматично вимкнуться за одну годину.
Система блокування ручки для зручного зберігання.
Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.
Дифузор збільшує об’єм для створення чудових об’ємних зачісок.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування