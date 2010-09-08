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    Выпрямитель

    HP8297/00
    Общая оценка / 5
    • Естественная гладкость и объем Естественная гладкость и объем Естественная гладкость и объем
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      Выпрямитель

      HP8297/00
      Общая оценка / 5

      Естественная гладкость и объем

      Этот стайлер Philips позволяет придать волосам естественную гладкость и нужный объем. Быстро, бережно и просто.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 419.00грн

      Выпрямитель

      Естественная гладкость и объем

      Этот стайлер Philips позволяет придать волосам естественную гладкость и нужный объем. Быстро, бережно и просто.

      Естественная гладкость и объем

      Этот стайлер Philips позволяет придать волосам естественную гладкость и нужный объем. Быстро, бережно и просто.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 419.00грн

      Выпрямитель

      Естественная гладкость и объем

      Этот стайлер Philips позволяет придать волосам естественную гладкость и нужный объем. Быстро, бережно и просто.

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        Выпрямитель

        Выпрямитель

        Итого:

        Естественная гладкость и объем

        Выпрямитель, придающий волосам естественную гладкость

        Идеальный контроль натяжения для гладких волос и естественного объема

        Идеальный контроль натяжения для гладких волос и естественного объема

        Идеальный контроль натяжения позволяет добиться нужного натяжения волос керамическими пластинами, и как результат — прекрасной гладкой прически, подчеркивающей естественный объем ваших волос.

        Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

        Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

        Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.

        Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

        Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

        Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

        Автоотключение через 60 минут

        Автоотключение через 60 минут

        Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

        Переключение напряжения

        Переключение напряжения

        Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

        Cистема ионизации для гладких блестящих волос

        Cистема ионизации для гладких блестящих волос

        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Сетевой шнур 1,8 м

        Сетевой шнур 1,8 м

        Температура укладки 200 °C для профессиональных результатов

        Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          1,8  м
          Время нагрева
          60 секунд
          Максимальная температура
          200  °C

        • Особенности

          Керамическое покрытие
          Да
          Шнур на шарнире
          Да
          Петелька для подвешивания
          Да
          Система ионизации
          Да
          Индикатор готовности к работе
          Да

        • Тип волос

          Конечный результат
          Прямые
          Длина волос
          • Длинные
          • Короткие
          Толщина волос
          • Средние
          • Тонкие

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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