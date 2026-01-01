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Больше не доступен
HP8297/00
Естественная гладкость и объем
Этот стайлер Philips позволяет придать волосам естественную гладкость и нужный объем. Быстро, бережно и просто.
Идеальный контроль натяжения позволяет добиться нужного натяжения волос керамическими пластинами, и как результат — прекрасной гладкой прически, подчеркивающей естественный объем ваших волос.
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Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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