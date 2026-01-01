Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.