  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Фен и выпрямитель

    HP8298/00
    Общая оценка / 5
    • . . .
      -{discount-value}

      Фен и выпрямитель

      HP8298/00
      Общая оценка / 5

      .

      Набор для создания причесок SalonSet с феном и профессиональным выпрямителем волос — специальный дизайн в подарочной упаковке. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Фен и выпрямитель

      .

      Набор для создания причесок SalonSet с феном и профессиональным выпрямителем волос — специальный дизайн в подарочной упаковке. Узнать обо всех преимуществах

      .

      Набор для создания причесок SalonSet с феном и профессиональным выпрямителем волос — специальный дизайн в подарочной упаковке. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Фен и выпрямитель

      .

      Набор для создания причесок SalonSet с феном и профессиональным выпрямителем волос — специальный дизайн в подарочной упаковке. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Фены

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Фен и выпрямитель

        Фен и выпрямитель

        Итого:

        .

        SalonDry Control и SalonStraight Essential

        • Специальное предложение
        Выпрямитель: керамические пластины для идеального результата и блеска волос

        Выпрямитель: керамические пластины для идеального результата и блеска волос

        Керамика — это необычайно гладкий и прочный материал, поэтому он лучше всего подходит для изготовления выпрямляющих пластин. Керамические пластины проходят тщательную обработку, благодаря чему достигается улучшенное скольжение и сохраняются защитные свойства материала — для здоровых и блестящих волос.

        Выпрямитель: профессиональная температура 210 °C для идеальных результатов

        Выпрямитель: профессиональная температура 210 °C для идеальных результатов

        Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

        Выпрямитель: функция автоматического отключения

        Выпрямитель: функция автоматического отключения

        Благодаря функции автоматического отключения выпрямитель будет автоматически выключен через один час.

        Выпрямитель: система фиксации пластин обеспечивает удобство хранения

        Выпрямитель: система фиксации пластин обеспечивает удобство хранения

        Сиcтема фиксации пластин обеспечивает удобство хранения.

        Фен: превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

        Фен: превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

        Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.

        Фен: сетевой шнур длиной 1,8 м

        Фен: сетевой шнур длиной 1,8 м

        Выпрямитель: сетевой шнур длиной 1,8 м

        Выпрямитель: сетевой шнур длиной 1,8 м

        Выпрямитель: мгновенный нагрев, готовность за 30 секунд

        Выпрямитель: мгновенный нагрев, готовность за 30 секунд

        Фен: холодный обдув для фиксации укладки

        Фен: холодный обдув для фиксации укладки

        Фен: мощность 2100 Вт для объемной укладки как в салоне красоты

        Фен: мощность 2100 Вт для объемной укладки как в салоне красоты

        Фен: 6 режимов нагрева/скорости для выбора индивидуального режима укладки

        Фен: 6 режимов нагрева/скорости для выбора индивидуального режима укладки

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          фена и выпрямителя 1,8 м m
          Напряжение
          Переключение напряжения V
          Цвет/отделка
          Черный с кремовым напылением и рисунком
          Мощность в ваттах
          Фен 2100 W

        • Возможность обслуживания

          Замена
          Да

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.