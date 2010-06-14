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    Выпрямитель

    HP8300
    Общая оценка / 5
    • Профессиональная укладка — минимум усилий Профессиональная укладка — минимум усилий Профессиональная укладка — минимум усилий
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      Выпрямитель

      HP8300
      Общая оценка / 5

      Профессиональная укладка — минимум усилий

      Создайте свой стиль! Удобный выпрямитель Simply SalonStraight оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC, и обеспечивает идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Выпрямитель

      Профессиональная укладка — минимум усилий

      Создайте свой стиль! Удобный выпрямитель Simply SalonStraight оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC, и обеспечивает идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

      Профессиональная укладка — минимум усилий

      Создайте свой стиль! Удобный выпрямитель Simply SalonStraight оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC, и обеспечивает идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Выпрямитель

      Профессиональная укладка — минимум усилий

      Создайте свой стиль! Удобный выпрямитель Simply SalonStraight оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC, и обеспечивает идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

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        Выпрямитель

        Выпрямитель

        Итого:

        Профессиональная укладка — минимум усилий

        Выпрямитель Simply SalonStraight

        • SalonStraight
        • Керамика
        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

        Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

        Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

        Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

        Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

        Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

        Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

        Удобная петелька для хранения

        Удобная петелька для хранения

        Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

        Удобно использовать благодаря компактности устройства

        Удобно использовать благодаря компактности устройства

        Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.

        Переключение напряжения

        Переключение напряжения

        Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

        Сетевой шнур 1,8 м

        Сетевой шнур 1,8 м

        Легкая фиксация пластин для удобства хранения

        .

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

        • Технические характеристики

          Время нагрева
          60
          Длина шнура
          1,8 m
          Напряжение
          110-240 V
          Максимальная температура
          180 °C

        • Особенности

          Шнур на шарнире
          Да

        • Тип волос

          Конечный результат
          Прямые
          Длина волос
          • Средний
          • Короткие
          Толщина волос
          • Средний
          • Густые
          • Тонкие

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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