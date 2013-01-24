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Выпрямитель

HP8309/00
Общая оценка / 5
  • Прямые волосы — легко Прямые волосы — легко Прямые волосы — легко
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    Выпрямитель

    HP8309/00
    Общая оценка / 5

    Прямые волосы — легко

    Удобный выпрямитель для укладки и выпрямления волос Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Выпрямитель

    Прямые волосы — легко

    Удобный выпрямитель для укладки и выпрямления волос Узнать обо всех преимуществах

    Прямые волосы — легко

    Удобный выпрямитель для укладки и выпрямления волос Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Выпрямитель

    Прямые волосы — легко

    Удобный выпрямитель для укладки и выпрямления волос Узнать обо всех преимуществах

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      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

      Профессиональная высокая температура укладки 210 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

      Профессиональная высокая температура укладки 210 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8  м
        Тип нагревателя
        PTC
        Максимальная температура
        210  °C
        Время нагрева
        60 секунд
        напряжение
        110-240  В

      • Особенности

        Керамическое покрытие
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Прямые
        Длина волос
        • Длинные
        • Средние
        • Короткие
        Толщина волос
        • Средние
        • Густые
        • Тонкие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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