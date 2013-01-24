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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP8309/00
    Загальна оцінка / 5
    • Пряме волосся – це легко! Пряме волосся – це легко! Пряме волосся – це легко!
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      Щипці для розпрямлення волосся

      HP8309/00
      Загальна оцінка / 5

      Пряме волосся – це легко!

      Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців, якими легко користуватися Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Щипці для розпрямлення волосся

      Пряме волосся – це легко!

      Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців, якими легко користуватися Переглянути усі переваги

      Пряме волосся – це легко!

      Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців, якими легко користуватися Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Щипці для розпрямлення волосся

      Пряме волосся – це легко!

      Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців, якими легко користуватися Переглянути усі переваги

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        Щипці для розпрямлення волосся

        Ціна магазину Philips

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        Пряме волосся – це легко!

        SalonStraight Essential

        • SalonStraight
        • Необхідна річ
        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

        Професійна температура 210 °C для неперевершених професійних результатів

        Професійна температура 210 °C для неперевершених професійних результатів

        Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

        Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд

        Універсальна напруга

        Універсальна напруга

        Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          1,8  м
          Тип нагрівача
          PTC
          Максимальна температура
          210  °C
          Час нагрівання
          60 сек.
          Напруга
          110–240  В

        • Характеристики

          Керамічне покриття
          Так
          Гнучкий шнур
          Так

        • Тип волосся

          Результат
          Пряме
          Довжина волосся
          • Довге
          • Середнє
          • Коротке
          Товщина волосся
          • Середнє
          • Густе
          • Тонке

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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