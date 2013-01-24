Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Пряме волосся – це легко!
Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців, якими легко користуватися Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пряме волосся – це легко!
Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців, якими легко користуватися Переглянути усі переваги
Пряме волосся – це легко!
Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців, якими легко користуватися Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пряме волосся – це легко!
Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців, якими легко користуватися Переглянути усі переваги
Щипці для розпрямлення волосся
Ціна магазину Philips
Усього:
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.
Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Технічні характеристики
Характеристики
Тип волосся
Обслуговування