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  • Блеск и гладкость благодаря ионизации
  • Блеск и гладкость благодаря ионизации
  • Блеск и гладкость благодаря ионизации
  • Блеск и гладкость благодаря ионизации
  • Блеск и гладкость благодаря ионизации
  • Блеск и гладкость благодаря ионизации
  • Блеск и гладкость благодаря ионизации
  • Блеск и гладкость благодаря ионизации

Больше не доступен

EssentialCareСтайлер

HP8324/00

4
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Блеск и гладкость благодаря ионизации
Стайлер Philips Essential Care с системой ионизации обеспечивает точное управление и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими.
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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Стайлер c точным управлением

Блеск и гладкость благодаря ионизации

  • Ионизация

  • Профессиональная температура 220 C

  • Точное управление

Различные настройки и точный контроль температуры (макс. 220°C)

Различные настройки и точный контроль температуры (макс. 220°C)

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

Прибор быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

Технические характеристики

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Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Гарний стайлер

Користуюсь Стайлером Philips EssentialCare пів року. Стайлер швидко нагрівається, має зручний дизайн, але дуже довге волосся слабо випрамляє. Тому рекомендую для тих, хто має середню довжину волосся.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EssentialCare HP8324/00 Щипці для розпрямлення волосся

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EssentialCare HP8324/00 Щипці для розпрямлення волосся

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 