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Больше не доступен
Ионизация
Профессиональная температура 220 C
Точное управление
Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Прибор быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Nochka
01/04/2019
Україна
Гарний стайлер
Користуюсь Стайлером Philips EssentialCare пів року. Стайлер швидко нагрівається, має зручний дизайн, але дуже довге волосся слабо випрамляє. Тому рекомендую для тих, хто має середню довжину волосся.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EssentialCare HP8324/00 Щипці для розпрямлення волосся
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EssentialCare HP8324/00 Щипці для розпрямлення волосся
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.