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EssentialCare

Стайлер

HP8324/00
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Общая оценка / 5
  • Блеск и гладкость благодаря ионизации Блеск и гладкость благодаря ионизации Блеск и гладкость благодаря ионизации
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    EssentialCare Стайлер

    HP8324/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Блеск и гладкость благодаря ионизации

    Стайлер Philips Essential Care с системой ионизации обеспечивает точное управление и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    EssentialCare Стайлер

    Блеск и гладкость благодаря ионизации

    Стайлер Philips Essential Care с системой ионизации обеспечивает точное управление и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими. Узнать обо всех преимуществах

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      Блеск и гладкость благодаря ионизации

      Стайлер c точным управлением

      • Ионизация
      • Профессиональная температура 220 C
      • Точное управление
      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Прибор быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Стайлер оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые плойки и стайлеры для волос имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

      Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

      Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      2 года гарантии по всему миру

      2 года гарантии по всему миру

      Международная гарантия 2 года.

      Различные настройки и точный контроль температуры (макс. 220°C)

      Различные настройки и точный контроль температуры (макс. 220°C)

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Профессиональная температура укладки 220 °C для идеальных результатов

      Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        60 секунд
        Максимальная температура
        220  °C
        Длина шнура
        1,8  м
        Тип нагревателя
        PTC
        напряжение
        110-240  В
        Цвет/отделка
        черный и жемчужно-персиковый

      • Особенности

        Шнур на шарнире
        Да
        Керамическое покрытие
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Прямые
        Толщина волос
        • Средний
        • Густые
        • Тонкие
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний
        • Короткие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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