Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду
Стайлер для випрямлення волосся Philips Essential Care має спеціальні функції іонізації та точного контролю, він лагіний до волосся і дозволяє отримати саме таку пряму та блискучу укладку, яку Ви бажаєте. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду
Стайлер для випрямлення волосся Philips Essential Care має спеціальні функції іонізації та точного контролю, він лагіний до волосся і дозволяє отримати саме таку пряму та блискучу укладку, яку Ви бажаєте. Переглянути усі переваги
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 60 секунд
Стайлер має замок блокування. Цей замок, розміщений внизу пристрою та блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню стайлера.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Деякі плойки та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Пластини з гладеньким керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час укладки.
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
2 роки гарантії.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Технічні характеристики
Характеристики
Тип волосся
Обслуговування