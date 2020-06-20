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  • Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду
  • Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду
  • Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду
  • Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду
  • Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду
  • Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду
  • Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду
  • Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду

Більше не доступний

EssentialCareСтайлер

HP8324/00

4.7
| (9) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду
Стайлер для випрямлення волосся Philips Essential Care має спеціальні функції іонізації та точного контролю, він лагіний до волосся і дозволяє отримати саме таку пряму та блискучу укладку, яку Ви бажаєте.
Переглянути всі переваги

Стайлер для волосся з точним контролем

Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду

  • Функція іонізації

  • Професійна температура 220ºC

  • Точний контроль

Точний контроль 220 °C із можливістю зміни температури

Точний контроль 220 °C із можливістю зміни температури

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 60 секунд

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

9

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

20/06/2020

България

България

Пресата е страхотна.

Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!

Плюси

Изправя и загрява бързо

Мінуси

Няма

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

08/05/2019

România

România

Super mulțumită

Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

07/05/2019

România

România

Excelenta

Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

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