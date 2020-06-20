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Більше не доступний
Функція іонізації
Професійна температура 220ºC
Точний контроль
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 60 секунд
4.7
з 5
9
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Roza
20/06/2020
България
Пресата е страхотна.
Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!
Плюси
Изправя и загрява бързо
Мінуси
Няма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
DanielaA
08/05/2019
România
Super mulțumită
Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Mary44
07/05/2019
România
Excelenta
Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul