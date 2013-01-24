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EssentialCare

Стайлер

HP8324/00
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Загальна оцінка / 5
  • Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду
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    EssentialCare Стайлер

    HP8324/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду

    Стайлер для випрямлення волосся Philips Essential Care має спеціальні функції іонізації та точного контролю, він лагіний до волосся і дозволяє отримати саме таку пряму та блискучу укладку, яку Ви бажаєте. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    EssentialCare Стайлер

    Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду

    Стайлер для випрямлення волосся Philips Essential Care має спеціальні функції іонізації та точного контролю, він лагіний до волосся і дозволяє отримати саме таку пряму та блискучу укладку, яку Ви бажаєте. Переглянути усі переваги

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      Гладкість та елегантність завдяки іонному догляду

      Стайлер для волосся з точним контролем

      • Функція іонізації
      • Професійна температура 220ºC
      • Точний контроль
      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 60 секунд

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Стайлер має замок блокування. Цей замок, розміщений внизу пристрою та блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню стайлера.

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Деякі плойки та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

      Керамічне покриття для ультра-гладенького ковзання

      Керамічне покриття для ультра-гладенького ковзання

      Пластини з гладеньким керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час укладки.

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії.

      Точний контроль 220 °C із можливістю зміни температури

      Точний контроль 220 °C із можливістю зміни температури

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Професійна температура 220 °C для неперевершених результатів

      Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Час нагрівання
        60 сек.
        Максимальна температура
        220  °C
        Довжина шнура
        1,8  м
        Тип нагрівача
        PTC
        Напруга
        110–240  В
        Колір/обробка
        чорний та перламутрово-персиковий

      • Характеристики

        Гнучкий шнур
        Так
        Керамічне покриття
        Так

      • Тип волосся

        Результат
        Пряме
        Товщина волосся
        • Середнє
        • Густе
        • Тонке
        Довжина волосся
        • Довге
        • Середнє
        • Коротке

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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