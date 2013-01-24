Стойкая профессиональная укладка
Выпрямитель SalonStraight Pro XL подходит для всех типов волос, но создан специально для облегчения укладки длинных или густых волос. Керамические пластины и профессиональная температура укладки 220 º C обеспечивают великолепный результат.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стойкая профессиональная укладка
Выпрямитель SalonStraight Pro XL подходит для всех типов волос, но создан специально для облегчения укладки длинных или густых волос. Керамические пластины и профессиональная температура укладки 220 º C обеспечивают великолепный результат.
Стойкая профессиональная укладка
Выпрямитель SalonStraight Pro XL подходит для всех типов волос, но создан специально для облегчения укладки длинных или густых волос. Керамические пластины и профессиональная температура укладки 220 º C обеспечивают великолепный результат.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стойкая профессиональная укладка
Выпрямитель SalonStraight Pro XL подходит для всех типов волос, но создан специально для облегчения укладки длинных или густых волос. Керамические пластины и профессиональная температура укладки 220 º C обеспечивают великолепный результат.
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Функция автоматического отключения была разработана для вашего спокойствия. Если стайлер оставить включенным, он автоматически выключится спустя час работы.
Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.
Выпрямление густых и длинных волос занимает много времени и сил. Так происходит потому что пластины выпрямителя слишком узки, а для получения желаемых результатов проводить выпрямителем по густым волосам нужно по нескольку раз. Сверхширокие выпрямляющие пластины созданы специально для густых и длинных волос. Это позволяет захватывать более широкие пряди, таким образом сокращая время укладки.
Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Выпрямитель оснащен простым механизмом фиксации, расположенным в основании прибора. Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в положении, которое способствует его защите от повреждений.
Технические характеристики
Возможность обслуживания
Тип волос