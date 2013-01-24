Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Выпрямитель

HP8350/00
Общая оценка / 5
  • Стойкая профессиональная укладка Стойкая профессиональная укладка Стойкая профессиональная укладка
    -{discount-value}

    Выпрямитель

    HP8350/00
    Общая оценка / 5

    Стойкая профессиональная укладка

    Выпрямитель SalonStraight Pro XL подходит для всех типов волос, но создан специально для облегчения укладки длинных или густых волос. Керамические пластины и профессиональная температура укладки 220 º C обеспечивают великолепный результат.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 479.00грн
    Найти похожие продукты

    Выпрямитель

    Стойкая профессиональная укладка

    Выпрямитель SalonStraight Pro XL подходит для всех типов волос, но создан специально для облегчения укладки длинных или густых волос. Керамические пластины и профессиональная температура укладки 220 º C обеспечивают великолепный результат.

    Стойкая профессиональная укладка

    Выпрямитель SalonStraight Pro XL подходит для всех типов волос, но создан специально для облегчения укладки длинных или густых волос. Керамические пластины и профессиональная температура укладки 220 º C обеспечивают великолепный результат.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 479.00грн
    Найти похожие продукты

    Выпрямитель

    Стойкая профессиональная укладка

    Выпрямитель SalonStraight Pro XL подходит для всех типов волос, но создан специально для облегчения укладки длинных или густых волос. Керамические пластины и профессиональная температура укладки 220 º C обеспечивают великолепный результат.

    Похожие продукты

    См. все straighteners

      Стойкая профессиональная укладка

      SalonStraight Pro XL

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

      Высокая температура 220 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

      Высокая температура 220 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

      Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

      Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

      Автоматическое отключение через час для дополнительной безопасности

      Автоматическое отключение через час для дополнительной безопасности

      Функция автоматического отключения была разработана для вашего спокойствия. Если стайлер оставить включенным, он автоматически выключится спустя час работы.

      Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

      Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.

      Сверхширокие пластины — наилучшие результаты для густых и длинных волос

      Выпрямление густых и длинных волос занимает много времени и сил. Так происходит потому что пластины выпрямителя слишком узки, а для получения желаемых результатов проводить выпрямителем по густым волосам нужно по нескольку раз. Сверхширокие выпрямляющие пластины созданы специально для густых и длинных волос. Это позволяет захватывать более широкие пряди, таким образом сокращая время укладки.

      Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за 30 секунд

      Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Легкая фиксация пластин для удобства хранения

      Выпрямитель оснащен простым механизмом фиксации, расположенным в основании прибора. Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в положении, которое способствует его защите от повреждений.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8  м
        Максимальная температура
        220  °C

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Тип волос

        Для ослабленных волос
        Да
        Прическа в данный момент
        • Прямые
        • Волнистые
        • Кудрявые
        Конечный результат
        Прямые
        Длина волос
        • Длинные
        • Средние
        Толщина волос
        • Тонкие
        • Толстые

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться