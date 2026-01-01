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Больше не доступен
HP8600/00
Создание естественных упругих локонов без хлопот
SimplySalonCurl — это простой способ создать естественные и упругие локоны. Щипцы для завивки 32 мм и керамическое покрытие обеспечивают непревзойденный результат укладки в сравнении с другими моделями.
SimplySalon Curl
Керамика
Щипцы 32 мм
Для создания очаровательных локонов и волн следует использовать щипцы для завивки среднего диаметра. 32 мм — идеальный размер для создания модных широких локонов и волн. Выбор настоящих профессионалов.
Керамико-турмалиновое покрытие щипцов равномерно распределяет тепло на пластинах, предотвращая спутывание волос и придавая им ослепительный блеск.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Отзывы
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.