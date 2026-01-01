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Больше не доступен

Щипцы для завивки

HP8600/00

Создание естественных упругих локонов без хлопот

SimplySalonCurl — это простой способ создать естественные и упругие локоны. Щипцы для завивки 32 мм и керамическое покрытие обеспечивают непревзойденный результат укладки в сравнении с другими моделями.

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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Щипцы для завивки волос SimplySalon

Создание естественных упругих локонов без хлопот

  • SimplySalon Curl

  • Керамика

  • Щипцы 32 мм

Диаметр 32 мм для создания очаровательных локонов и волн

Диаметр 32 мм для создания очаровательных локонов и волн

Для создания очаровательных локонов и волн следует использовать щипцы для завивки среднего диаметра. 32 мм — идеальный размер для создания модных широких локонов и волн. Выбор настоящих профессионалов.

Керамико-турмалиновое покрытие для максимального блеска и здоровья волос

Керамико-турмалиновое покрытие для максимального блеска и здоровья волос

Керамико-турмалиновое покрытие щипцов равномерно распределяет тепло на пластинах, предотвращая спутывание волос и придавая им ослепительный блеск.

Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

Технические характеристики

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 