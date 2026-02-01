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Плойка

HP8600/00

Природно завиті кучері – це просто

Природно завиті локони – це просто. Отримуйте бажані природні локони за допомогою SimplySalon Curl. 32-мм щипці для завивки та керамічне покриття вирізняють цей стайлер з-посеред інших.

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Стайлер SimplySalon

Природно завиті кучері – це просто

  • SimplySalon Curl

  • Керамічне покриття

  • 32-мм щипці

32-мм щипці для завивки прекрасних локонів та хвиль

32-мм щипці для завивки прекрасних локонів та хвиль

Якщо потрібно створити прекрасні локони та хвилі, потрібен стайлер зі щипцями середнього діаметру. 32 мм – це ідеальний розмір для створення модних локонів та хвиль. Дійсно вибір професіоналів.

Турмалінове керамічне покриття для здорового і блискучого волосся

Турмалінове керамічне покриття для здорового і блискучого волосся

Турмалінове керамічне покриття гарантує ідеальний розподіл тепла по циліндру для чудового блиску та слухняних локонів.

Температура 180 °C для чудових результатів

Температура 180 °C для чудових результатів

Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції