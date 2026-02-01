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Більше не доступний
HP8600/00
Природно завиті кучері – це просто
Природно завиті локони – це просто. Отримуйте бажані природні локони за допомогою SimplySalon Curl. 32-мм щипці для завивки та керамічне покриття вирізняють цей стайлер з-посеред інших.
SimplySalon Curl
Керамічне покриття
32-мм щипці
Якщо потрібно створити прекрасні локони та хвилі, потрібен стайлер зі щипцями середнього діаметру. 32 мм – це ідеальний розмір для створення модних локонів та хвиль. Дійсно вибір професіоналів.
Турмалінове керамічне покриття гарантує ідеальний розподіл тепла по циліндру для чудового блиску та слухняних локонів.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.
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