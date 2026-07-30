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Больше не доступен
HP8600/40
Корпус 32 мм
Керамическое покрытие
Температура нагрева 180 C
Автоотключение
Для создания очаровательных локонов и волн следует использовать щипцы для завивки среднего диаметра. 32 мм — идеальный размер для создания модных широких локонов и волн. Выбор настоящих профессионалов.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Вынимается легко! Конструкция позволяет с легкостью высвободить локон — просто выньте стайлер из волос.
Отзывы
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.