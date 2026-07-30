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  • Создание естественных упругих локонов без хлопот
  • Создание естественных упругих локонов без хлопот

Больше не доступен

Щипцы для завивки

HP8600/40

Создание естественных упругих локонов без хлопот
SimplySalonCurl — это простой способ создать естественные и упругие локоны. Щипцы для завивки 32 мм и керамическое покрытие обеспечивают непревзойденный результат укладки в сравнении с другими моделями.
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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Щипцы для завивки волос SimplySalon

Создание естественных упругих локонов без хлопот

  • Корпус 32 мм

  • Керамическое покрытие

  • Температура нагрева 180 C

  • Автоотключение

Диаметр 32 мм для создания очаровательных локонов и волн

Диаметр 32 мм для создания очаровательных локонов и волн

Для создания очаровательных локонов и волн следует использовать щипцы для завивки среднего диаметра. 32 мм — идеальный размер для создания модных широких локонов и волн. Выбор настоящих профессионалов.

Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

Короткий зажим для легкого высвобождения волос

Вынимается легко! Конструкция позволяет с легкостью высвободить локон — просто выньте стайлер из волос.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 