32-мм щипці для завивки прекрасних локонів та хвиль

Якщо потрібно створити прекрасні локони та хвилі, потрібен стайлер зі щипцями середнього діаметру. 32 мм – це ідеальний розмір для створення модних локонів та хвиль. Дійсно вибір професіоналів.