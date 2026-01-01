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Більше не доступний
HP8600/40
32-мм циліндр
Керамічне покриття
Температура 180 °C
Автоматичне вимкнення
Якщо потрібно створити прекрасні локони та хвилі, потрібен стайлер зі щипцями середнього діаметру. 32 мм – це ідеальний розмір для створення модних локонів та хвиль. Дійсно вибір професіоналів.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.
Просто зісуньте! Така конструкція дозволяє легше відпустити локон. Просто зісуньте щипці з волосся, коли локон готовий.
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