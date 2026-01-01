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  • Природно завиті кучері – це просто
  • Природно завиті кучері – це просто

Більше не доступний

Плойка

HP8600/40

Природно завиті кучері – це просто
Природно завиті локони – це просто. Отримуйте бажані природні локони за допомогою SimplySalon Curl. 32-мм щипці для завивки та керамічне покриття вирізняють цей стайлер з-посеред інших.
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Стайлер SimplySalon

Природно завиті кучері – це просто

  • 32-мм циліндр

  • Керамічне покриття

  • Температура 180 °C

  • Автоматичне вимкнення

32-мм щипці для завивки прекрасних локонів та хвиль

32-мм щипці для завивки прекрасних локонів та хвиль

Якщо потрібно створити прекрасні локони та хвилі, потрібен стайлер зі щипцями середнього діаметру. 32 мм – це ідеальний розмір для створення модних локонів та хвиль. Дійсно вибір професіоналів.

Температура 180 °C для чудових результатів

Температура 180 °C для чудових результатів

Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.

Короткий затискач для легкого вивільнення волосся

Просто зісуньте! Така конструкція дозволяє легше відпустити локон. Просто зісуньте щипці з волосся, коли локон готовий.

Технічні характеристики

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