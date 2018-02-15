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Больше не доступен
Создание локонов без вреда для волос
С естественными упругими кудрями и локонами вы всегда будете выглядеть стильно и молодо. Благодаря новым щипцам для завивки волос CurlCeramic с защитным керамическим покрытием завивать волосы так просто!
Корпус диаметром 16 мм
Температура 190 C
Керамическое покрытие
Корпус диаметром 16 мм позволяет создавать упругие естественные локоны и всегда выглядеть молодо и привлекательно
Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.
Нагрев до 190 ºC обеспечивает идеальные результаты укладки и минимизирует риск повреждения волос.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Алакс
15/02/2018
Україна
жене понравились
Подарил жене на праздник. По сравнению с тем, что было раньше - просто небо и земля. Нагревается быстро, не пережигает волосы,свою роботу детает на отлично.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8602/00 Щипцы для завивки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8602/00 Щипцы для завивки
Amazing
13/11/2019
Україна
швидкість нагріву
Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8602/00 Плойка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8602/00 Плойка
Innes
03/04/2019
Україна
За своі гроші - просто супер!
Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8602/00 Плойка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8602/00 Плойка
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.