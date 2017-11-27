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Больше не доступен
Естественный вид локонов и защита волос
Хотите создать естественные локоны, укладка которых не требует много времени и сил, не высушивает и не повреждает волосы? Щипцы для завивки CurlControl с корпусом 25 мм оснащены защитным керамическим покрытием и возможностью регулировки температуры для укладки волос разного типа.
Корпус 25 мм
Температура 130–200 C
Керамическое покрытие
Корпус диаметром 25 мм позволяет создать модный образ: естественные, свободно ниспадающие локоны, созданные словно самой природой.
Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.
Регулировочное колесико с 8 настройками температуры (от 130 до 200 °C) позволяет выбрать температуру, подходящую для вашего типа волос
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Tanya
27/11/2017
Україна
Даний продукт дуже чудовий і відповідає опису
Отримала щипці у подарунок. Дуже задоволена якістю. Щипці нагріваються швидко, локони виходять просто неймовірні. Довжини шнурка вистачає. Довжини самих щипців також вистачає На моє довге волосся. Товар рекомендую. Чудові щипці без зайвих наворотів!!!
Этот отзыв про HP8605/00 Щипцы для завивки
Этот отзыв про HP8605/00 Щипцы для завивки
KateD
04/08/2017
Україна
Пользуюсь уже год! Рекомендую.
Хорошо завивает и держит локоны длинных волос. Довольна покупкой.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8605/00 Щипцы для завивки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8605/00 Щипцы для завивки
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.