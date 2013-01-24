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Щипцы для завивки

HP8605/00
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  • Естественный вид локонов и защита волос Естественный вид локонов и защита волос Естественный вид локонов и защита волос
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    Щипцы для завивки

    HP8605/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Естественный вид локонов и защита волос

    Хотите создать естественные локоны, укладка которых не требует много времени и сил, не высушивает и не повреждает волосы? Щипцы для завивки CurlControl с корпусом 25 мм оснащены защитным керамическим покрытием и возможностью регулировки температуры для укладки волос разного типа. Узнать обо всех преимуществах

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    Щипцы для завивки

    Естественный вид локонов и защита волос

    Хотите создать естественные локоны, укладка которых не требует много времени и сил, не высушивает и не повреждает волосы? Щипцы для завивки CurlControl с корпусом 25 мм оснащены защитным керамическим покрытием и возможностью регулировки температуры для укладки волос разного типа. Узнать обо всех преимуществах

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      Естественный вид локонов и защита волос

      Бережная сушка волос

      • Корпус 25 мм
      • Температура 130–200 C
      • Керамическое покрытие
      Корпус 25 мм для создания естественных локонов

      Корпус 25 мм для создания естественных локонов

      Корпус диаметром 25 мм позволяет создать модный образ: естественные, свободно ниспадающие локоны, созданные словно самой природой.

      Защитное керамическое покрытие

      Защитное керамическое покрытие

      Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

      Нагрев до 200 °C для создания превосходной укладки

      Нагрев до 200 °C для создания превосходной укладки

      Нагрев до 200 °C позволяет уложить даже густые волосы, сводя к минимуму повреждение волос.

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Для безопасности наконечник не нагревается

      Для безопасности наконечник не нагревается

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Регулировочное колесико и 8 настроек температуры

      Регулировочное колесико с 8 настройками температуры (от 130 до 200 °C) позволяет выбрать температуру, подходящую для вашего типа волос

      LED-индикатор указывает на готовность щипцов для завивки к работе

      LED-индикатор перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.

      Безопасная подставка для удобства использования

      Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Максимальная температура
        200  °C
        Диапазон рабочих температур
        130—200
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        черный-белый
        Тип нагревателя
        PTC
        Время нагрева
        60 секунд
        напряжение
        поддержка разных стандартов
        Диаметр корпуса
        25  миллиметра

      • Особенности

        Керамическое покрытие
        Да
        Индикатор готовности к работе
        Да
        Термоизолированный наконечник
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Естественный вид локонов
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний
        Толщина волос
        • Средний
        • Толстые
        • Тонкие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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