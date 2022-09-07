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5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Минито
07/09/2022
България
Перевірений покупець
Маша за коса
Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!
Плюси
Бързо ,загрява
Мінуси
Няма недостатъци
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8605/00 Маша за къдрене
Дата використання 2021-09-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8605/00 Маша за къдрене
Дата використання 2021-09-07
AlexandraIlie
07/05/2019
România
Perfect
Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8605/00 Ondulator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8605/00 Ondulator
BKancheva
11/07/2016
България
Boryana Kancheva
лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8605/00 Маша за къдрене
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8605/00 Маша за къдрене