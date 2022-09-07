КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Ізольований знімок виробу
  • Ізольований знімок виробу

Більше не доступний

HP8605/00 Curler

HP8605/00

5

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Переглянути всі переваги

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Маша за коса

Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!

Плюси

Бързо ,загрява

Мінуси

Няма недостатъци

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8605/00 Маша за къдрене

Дата використання 2021-09-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8605/00 Маша за къдрене

Дата використання 2021-09-07

07/05/2019

România

România

Perfect

Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8605/00 Ondulator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8605/00 Ondulator

11/07/2016

България

България

Boryana Kancheva

лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8605/00 Маша за къдрене

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8605/00 Маша за къдрене

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції