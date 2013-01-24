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Щетка-стайлер ProCare для укладки

HP8634/00
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  • Объем и блеск для длинных волос Объем и блеск для длинных волос Объем и блеск для длинных волос
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    Щетка-стайлер ProCare для укладки

    HP8634/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Объем и блеск для длинных волос

    С помощью щетки-стайлера Philips ProCare для укладки вы сможете быстро создать мягкие волны без вреда для волос. Нагревающийся корпус 45 мм обеспечивает стойкий результат, а втягивающиеся зубчики помогают быстро создать неповторимый образ. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Щетка-стайлер ProCare для укладки

    Объем и блеск для длинных волос

    С помощью щетки-стайлера Philips ProCare для укладки вы сможете быстро создать мягкие волны без вреда для волос. Нагревающийся корпус 45 мм обеспечивает стойкий результат, а втягивающиеся зубчики помогают быстро создать неповторимый образ. Узнать обо всех преимуществах

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      Объем и блеск для длинных волос

      • Втягивающиеся зубчики (45 мм)
      • Турмалиновое керамическое покрытие
      • Температура 160 C и 190 C
      • Система ионизации
      Втягивающиеся зубчики для быстрого и легкого извлечения щетки из волос

      Втягивающиеся зубчики для быстрого и легкого извлечения щетки из волос

      Уникальные втягивающиеся зубчики обеспечивают быстрый результат и легкое использование. Накрутите волосы на стайлер, затем поверните термоизолированный наконечник, чтобы втянуть зубчики. Эта уникальная функция обеспечивает легкое извлечение щетки из волос и сохраняет идеальную форму локонов.

      Система ионизации и турмалиновое покрытие для блестящих волос

      Система ионизации и турмалиновое покрытие для блестящих волос

      Постоянный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы обеспечивают антистатический эффект, что позволяет улучшить общее состояние волос и способствует закрытию волосяных чешуек, поэтому ваши волосы выглядят блестящими, прямыми и шелковистыми.

      Нагревающийся корпус 45 мм для создания мягких волн

      Нагревающийся корпус 45 мм для создания мягких волн

      Корпус 45 мм для создания мягких, естественных локонов

      Два температурных режима для разных типов волос

      Выберите один из двух температурных режимов (160° и 190° C) для стойкого результата и уменьшения риска повреждения волос.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Диаметр корпуса
        45  миллиметра
        Тип нагревателя
        PTC
        Длина шнура
        1,8 м
        напряжение
        Универсальное

      • Особенности

        Шнур на шарнире
        Да

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