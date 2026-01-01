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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
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  • Альтернативная фотография продукта
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Больше не доступен

Щетка-стайлер ProCare для укладки

HP8634/00

Объем и блеск для длинных волос

С помощью щетки-стайлера Philips ProCare для укладки вы сможете быстро создать мягкие волны без вреда для волос. Нагревающийся корпус 45 мм обеспечивает стойкий результат, а втягивающиеся зубчики помогают быстро создать неповторимый образ.

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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Объем и блеск для длинных волос

  • Втягивающиеся зубчики (45 мм)

  • Турмалиновое керамическое покрытие

  • Температура 160 C и 190 C

  • Система ионизации

Втягивающиеся зубчики для быстрого и легкого извлечения щетки из волос

Втягивающиеся зубчики для быстрого и легкого извлечения щетки из волос

Уникальные втягивающиеся зубчики обеспечивают быстрый результат и легкое использование. Накрутите волосы на стайлер, затем поверните термоизолированный наконечник, чтобы втянуть зубчики. Эта уникальная функция обеспечивает легкое извлечение щетки из волос и сохраняет идеальную форму локонов.

Система ионизации и турмалиновое покрытие для блестящих волос

Система ионизации и турмалиновое покрытие для блестящих волос

Постоянный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы обеспечивают антистатический эффект, что позволяет улучшить общее состояние волос и способствует закрытию волосяных чешуек, поэтому ваши волосы выглядят блестящими, прямыми и шелковистыми.

Два температурных режима для разных типов волос

Выберите один из двух температурных режимов (160° и 190° C) для стойкого результата и уменьшения риска повреждения волос.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 