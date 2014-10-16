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HP8634/00 ProCare heated styling brush

HP8634/00

4.8

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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4.8

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

16/10/2014

Polska

Polska

Super szczotka

Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

15/08/2014

Polska

Polska

Idealna dla każdej kobiety

Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

07/06/2019

България

България

Отличен продукт

Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

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