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4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Przemek2014
16/10/2014
Polska
Super szczotka
Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
magda88
15/08/2014
Polska
Idealna dla każdej kobiety
Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Габи
07/06/2019
България
Отличен продукт
Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне