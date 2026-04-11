Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
4 насадки для укладки
3 настройки температуры
Ионизация
Этот фен мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.
Этот удобный фен-щетку можно использовать как в качестве щетки для укладки, так и для завивки волос. При нажатии кнопки зубчики втягиваются в щетку, и таким образом можно легко извлечь стайлер из волос. В результате формируются превосходные упругие локоны.
4.6
из 5
54
Отзывы
89%
рекомендуют этот продукт
Alex084
11/04/2026
Україна
Проверенный покупатель
Офіційний товар, швидка доставка!
Пристрій потужний (1000 Вт), іонізація працює відмінно, волосся не електризується. Насадки якісні, керамічне покриття гладке. Сервіс магазину на висоті: швидко підтвердили замовлення та оперативно відправили. Рекомендую як товар, так і продавця!
Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000
Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000
Tata_d
03/12/2025
Україна
Чудовий і зручний фен.
Фен-стайлер дійсно гарно висушує волосся, користуюсь майже всіма насадками. Насадка масажна щітка - гарно вирівнює волосся, насадка для надання об'єму дійсно надає об' єм зачісці, насадкою термощітка - гарно укладає волосся, особливо з короткою зачіскою, а з щітка з висувною щетиною гарно робить локони, та вузькою насадкою - зручно сушити волосся,
Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000
Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000
Nice25
26/10/2025
Україна
Проверенный покупатель
Виріб має чудові функції
Фен- щітка мені сподобалось, дуже зручна і легка у використанні .
Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000
Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.