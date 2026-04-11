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  • Больше объема при бережном уходе
  • Больше объема при бережном уходе
  • Больше объема при бережном уходе
  • Больше объема при бережном уходе
  • Больше объема при бережном уходе
  • Больше объема при бережном уходе
  • Больше объема при бережном уходе
  • Больше объема при бережном уходе
  • Больше объема при бережном уходе
  • Больше объема при бережном уходе
  • Больше объема при бережном уходе
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  • Больше объема при бережном уходе
  • Больше объема при бережном уходе
  • Больше объема при бережном уходе
  • Больше объема при бережном уходе
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  • Больше объема при бережном уходе
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Больше не доступен

CareФен-щетка

HP8655/00

4.6
| (54) Отзывы | 89% рекомендуют этот продукт
Больше объема при бережном уходе
Сушите и укладывайте волосы одновременно: новый фен-щетка Philips Care позволяет создавать прекрасные естественные прически с максимальной заботой о волосах. Уникальная специальная насадка придает волосам объем у корней — именно то, что вы искали.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Бережная сушка волос

Больше объема при бережном уходе

  • 4 насадки для укладки

  • 3 настройки температуры

  • Ионизация

1000 Вт для великолепных результатов

1000 Вт для великолепных результатов

Этот фен мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

Щётка со втягиваемой щетиной для простого создания локонов

Щётка со втягиваемой щетиной для простого создания локонов

Этот удобный фен-щетку можно использовать как в качестве щетки для укладки, так и для завивки волос. При нажатии кнопки зубчики втягиваются в щетку, и таким образом можно легко извлечь стайлер из волос. В результате формируются превосходные упругие локоны.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.6

из 5

54

Отзывы

89%

рекомендуют этот продукт

4
3

11/04/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Офіційний товар, швидка доставка!

Пристрій потужний (1000 Вт), іонізація працює відмінно, волосся не електризується. Насадки якісні, керамічне покриття гладке. Сервіс магазину на висоті: швидко підтвердили замовлення та оперативно відправили. Рекомендую як товар, так і продавця!

Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000

Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000

03/12/2025

Україна

Україна

Чудовий і зручний фен.

Фен-стайлер дійсно гарно висушує волосся, користуюсь майже всіма насадками. Насадка масажна щітка - гарно вирівнює волосся, насадка для надання об'єму дійсно надає об' єм зачісці, насадкою термощітка - гарно укладає волосся, особливо з короткою зачіскою, а з щітка з висувною щетиною гарно робить локони, та вузькою насадкою - зручно сушити волосся,

Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000

Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000

26/10/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Виріб має чудові функції

Фен- щітка мені сподобалось, дуже зручна і легка у використанні .

Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000

Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 