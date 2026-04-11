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Більше не доступний
4 насадки для укладки
3 налаштування температури
Функція іонізації
Цей фен 1000 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.
Ця проста в користуванні фен-щітка поєднує в собі щітку для укладки волосся та плойку для завивки. Щетина втягується у щітку одним натисненням кнопки, що дозволяє легко вийняти її з волосся. Залишається лише пружний локон.
4.6
з 5
141
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Alex084
11/04/2026
Україна
Перевірений покупець
Офіційний товар, швидка доставка!
Пристрій потужний (1000 Вт), іонізація працює відмінно, волосся не електризується. Насадки якісні, керамічне покриття гладке. Сервіс магазину на висоті: швидко підтвердили замовлення та оперативно відправили. Рекомендую як товар, так і продавця!
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000
Tata_d
03/12/2025
Україна
Чудовий і зручний фен.
Фен-стайлер дійсно гарно висушує волосся, користуюсь майже всіма насадками. Насадка масажна щітка - гарно вирівнює волосся, насадка для надання об'єму дійсно надає об' єм зачісці, насадкою термощітка - гарно укладає волосся, особливо з короткою зачіскою, а з щітка з висувною щетиною гарно робить локони, та вузькою насадкою - зручно сушити волосся,
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000
Nice25
26/10/2025
Україна
Перевірений покупець
Виріб має чудові функції
Фен- щітка мені сподобалось, дуже зручна і легка у використанні .
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000