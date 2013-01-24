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Фен-щітка

HP8655/00
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    Фен-щітка

    HP8655/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Більший об’єм із турботою

    Сушіть та вкладайте волосся одночасно – нова фен-щітка Philips Care Airstyler дозволяє створювати чудові природні зачіски з максимальною турботою про волосся. Унікальна насадка для надання об’єму надає волоссю об’єму там, де потрібно, – прямо біля коренів. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Сушіть та вкладайте волосся одночасно – нова фен-щітка Philips Care Airstyler дозволяє створювати чудові природні зачіски з максимальною турботою про волосся. Унікальна насадка для надання об’єму надає волоссю об’єму там, де потрібно, – прямо біля коренів. Переглянути усі переваги

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      • 3 налаштування температури
      • Функція іонізації
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      За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.

      Налаштування холодного повітря для лагідного сушіння

      Налаштування холодного повітря для лагідного сушіння

      Налаштування холодного повітря – це налаштування низької температури, що забезпечує лагідне сушіння волосся для якомога меншого негативного впливу на нього. Ця функція підходить для усіх типів волосся, особливо для тонкого, сухого або пошкодженого. Це ідеальне налаштування для гарячого літа!

      Три гнучкі налаштування тепла й швидкості для більшого контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.

      Оптимальна температура сушіння волосся із турботою ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Щітки з керамічним покриттям для додаткового догляду

      Щітки мають керамічне покриття для запобігання пересушуванню. Це сприяє рівномірнішому розподілу тепла і запобігає появі перегрітих ділянок, що призводить до перегрівання та пересушування волосся.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Потужність (Вт)
        1000  Вт

      • Насадки

        Насадка
        Для концентрованого струменя повітря
        Щітка з висувною щетиною
        Для хвильок та кучерів
        38-мм термощітка
        Для гладеньких зачісок та хвиль
        Насадка для надання об’єму
        Для об’єму біля коренів

      • Технології для догляду

        Керамічне покриття щіток
        Так
        Іонна технологія
        Так
        ThermoProtect
        Так

      • Простота у користуванні

        Довжина кабелю
        2 м
        Гак для зберігання
        Так

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