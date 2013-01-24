Більший об’єм із турботою
Сушіть та вкладайте волосся одночасно – нова фен-щітка Philips Care Airstyler дозволяє створювати чудові природні зачіски з максимальною турботою про волосся. Унікальна насадка для надання об’єму надає волоссю об’єму там, де потрібно, – прямо біля коренів. Переглянути усі переваги
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Більший об’єм із турботою
Сушіть та вкладайте волосся одночасно – нова фен-щітка Philips Care Airstyler дозволяє створювати чудові природні зачіски з максимальною турботою про волосся. Унікальна насадка для надання об’єму надає волоссю об’єму там, де потрібно, – прямо біля коренів. Переглянути усі переваги
Цей фен 1000 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.
Ця проста в користуванні фен-щітка поєднує в собі щітку для укладки волосся та плойку для завивки. Щетина втягується у щітку одним натисненням кнопки, що дозволяє легко вийняти її з волосся. Залишається лише пружний локон.
Концентратор працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.
Унікальна та інноваційна насадка надає волоссю об’єму там, де потрібно, – біля коренів.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Довгий шнур забезпечує максимальну гнучкість.
За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.
Налаштування холодного повітря – це налаштування низької температури, що забезпечує лагідне сушіння волосся для якомога меншого негативного впливу на нього. Ця функція підходить для усіх типів волосся, особливо для тонкого, сухого або пошкодженого. Це ідеальне налаштування для гарячого літа!
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Щітки мають керамічне покриття для запобігання пересушуванню. Це сприяє рівномірнішому розподілу тепла і запобігає появі перегрітих ділянок, що призводить до перегрівання та пересушування волосся.
Технічні характеристики
Насадки
Технології для догляду
Простота у користуванні