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  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
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  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
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  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою
  • Більший об’єм із турботою

Більше не доступний

CareФен-щітка

HP8655/00

4.6
| (141) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
Більший об’єм із турботою
Сушіть та вкладайте волосся одночасно – нова фен-щітка Philips Care Airstyler дозволяє створювати чудові природні зачіски з максимальною турботою про волосся. Унікальна насадка для надання об’єму надає волоссю об’єму там, де потрібно, – прямо біля коренів.
Переглянути всі переваги

Сушіння волосся із турботою

Більший об’єм із турботою

  • 4 насадки для укладки

  • 3 налаштування температури

  • Функція іонізації

Потужність 1000 Вт для чудових зачісок

Потужність 1000 Вт для чудових зачісок

Цей фен 1000 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

38-мм термощітка для розгладження волосся

38-мм термощітка для розгладження волосся

Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.

Щітка з висувною щетиною для легкого створення завитків

Щітка з висувною щетиною для легкого створення завитків

Ця проста в користуванні фен-щітка поєднує в собі щітку для укладки волосся та плойку для завивки. Щетина втягується у щітку одним натисненням кнопки, що дозволяє легко вийняти її з волосся. Залишається лише пружний локон.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

141

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

11/04/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Офіційний товар, швидка доставка!

Пристрій потужний (1000 Вт), іонізація працює відмінно, волосся не електризується. Насадки якісні, керамічне покриття гладке. Сервіс магазину на висоті: швидко підтвердили замовлення та оперативно відправили. Рекомендую як товар, так і продавця!

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000

03/12/2025

Україна

Україна

Чудовий і зручний фен.

Фен-стайлер дійсно гарно висушує волосся, користуюсь майже всіма насадками. Насадка масажна щітка - гарно вирівнює волосся, насадка для надання об'єму дійсно надає об' єм зачісці, насадкою термощітка - гарно укладає волосся, особливо з короткою зачіскою, а з щітка з висувною щетиною гарно робить локони, та вузькою насадкою - зручно сушити волосся,

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000

26/10/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб має чудові функції

Фен- щітка мені сподобалось, дуже зручна і легка у використанні .

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA530/00 серії 5000

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