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Больше не доступен
4 насадки
Ионизация
Технология ThermoProtect
Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.
Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
4.7
из 5
52
Отзывы
91%
рекомендуют этот продукт
Verona
07/07/2019
Україна
Вполне хорошая вещь
Купила эту Фен-щетку недавно. Внешний вид точно как на фото, аккуратная, не тяжёлая. Мощности 800 Вт хватает вполне для быстрой для сушки волос. Придаёт объем, делает лёгкие завитки волос (у меня каре). Возможно на длинные волосы будет делать локоны. Это моя первая такая щётка, поэтому покупала, чтобы не крутились насадки, боялась не запутать волосы. Нужно для начала такой научиться пользоваться. Покупкой довольна.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential HP8662/00 Air Styler
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential HP8662/00 Air Styler
Ульяна
28/02/2018
Україна
Надежный и удобный
Пользуюсь этим феном-щёткой больше года, удобный, надежный(много раз падал и ничего...), красивый!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential HP8662/00 Air Styler
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential HP8662/00 Air Styler
Hanna(Anna)
18/10/2025
Україна
Добрий
Дуже добрий фен , подобається , тепер гребінець та фен в одній руці , суше добре , підкручує, 10-15 хвилин і все зачіска готова.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.