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Більше не доступний
4 насадки
Функція іонізації
Температура ThermoProtect
Фен-щітка із потоком повітря потужністю 800 Вт для делікатного сушіння та укладання. Досягайте результатів, як із салону, щодня.
За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
4.7
з 5
389
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Hanna(Anna)
18/10/2025
Україна
Добрий
Дуже добрий фен , подобається , тепер гребінець та фен в одній руці , суше добре , підкручує, 10-15 хвилин і все зачіска готова.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000
Яшка 41
13/12/2024
Україна
Сталася прикра ситуація.
Купила я цієї моделі фен на подарунок.Читаючи відгуки, що фен хорошої якості.Замовила на сайті магазину "Алло",так ,як зручно було в них його забрати.Вчора прийшла за феном,ми його провірили,працював.На інший день вирішила дістати,щоб добре все покласти,так ,як цей товар був на подарунок.І тут я бачу,що на кільці яке знаходиться біля дроту тріщина.Звернулася в магазин,де мені відмовили в поверненні фена.Хоча продавець казав,що бачить ,що це брак,який відразу не побачили ні вони,ні я.З вирішенням ситуації ,нічого магазин "Алло "не допоміг. Дав зрозуміти,що це мої проблеми. Не приємно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA310/00 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA310/00 серії 3000
Lina27
15/06/2024
Україна
Частина акції
Дуже подобается ця Фен-щітка
Легка , зручна, потужна та компактна фен-щітка. Укладки виходять просто чудові. Сподобалось , що є режим дбайливої температури. Загалом я повністю задоволена покупкою і можу рекомендувати цю фен-щітку.
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000