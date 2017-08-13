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Больше не доступен
Разнообразные укладки и невероятный блеск волос
Фен-щетка Philips Dynamic Volumebrush подходит для создания разнообразных укладок и делает волосы гладкими и блестящими. Вращающаяся щетка из натуральной щетины диаметром 50 мм придает объем и естественный вид, а щетка с втягиваемой щетиной помогает уложить волосы волнами, не спутывая их.
Вращающаяся фен-щетка Volumebrush
Ионизация и турмалиновое покрытие
Фен-щетка мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и при этом бережно обращается с волосами. Великолепная укладка день за днем.
Система ионизации высушивает волосы, не электризуя их. Отрицательно заряженные ионы уменьшают спутывание, способствуя закрытию волосяных чешуек, и усиливают блеск и сияние волос. Результат — блестящие и гладкие волосы, сияющие красотой.
Уникальное турмалиновое керамическое покрытие защищает волосы во время укладки. Равномерное распределение тепла исключает появление точек перегрева и делает волосы более блестящими.
4.4
из 5
127
Отзывы
87%
рекомендуют этот продукт
Анастасія
13/08/2017
Україна
Непогана річ, поки не пошкодувала :)
Є плюси і незначні мінуси. Загалом зручно сушити волосся, набагато зручніше, ніж просто щіткою і феном. Мені воно вирівнює волосся і троихи підкручує кінчики. Повітря особисто мені трохи загаряче, але можливо це питання звички. Плюсів для мене більше, тому загалом фен-щіткою задоволена.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8664/00 Фен-щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8664/00 Фен-щетка
Катріна097
26/08/2026
Україна
Чи можливо придбати окремо щітку 50 см. Так як в попередньої вже деформована щетина?
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000
Дата пользования 2025-05-01
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000
Дата пользования 2025-05-01
LVS*
10/05/2026
Україна
Проверенный покупатель
Чудова річ. Вже подарувала такий самий подружці. Задоволена, легкий, зручний
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000
Дата пользования 2025-11-10
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000
Дата пользования 2025-11-10
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.