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Больше не доступен

Фен-щетка

HP8664/00

4.4

| (127) Отзывы | 87% рекомендуют этот продукт

Разнообразные укладки и невероятный блеск волос

Фен-щетка Philips Dynamic Volumebrush подходит для создания разнообразных укладок и делает волосы гладкими и блестящими. Вращающаяся щетка из натуральной щетины диаметром 50 мм придает объем и естественный вид, а щетка с втягиваемой щетиной помогает уложить волосы волнами, не спутывая их.

Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Вращающаяся фен-щетка Philips Volumebrush c двумя насадками

Разнообразные укладки и невероятный блеск волос

  • Вращающаяся фен-щетка Volumebrush

  • Ионизация и турмалиновое покрытие

Мощность 1000 Вт для великолепных результатов

Мощность 1000 Вт для великолепных результатов

Фен-щетка мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и при этом бережно обращается с волосами. Великолепная укладка день за днем.

Гладкие и блестящие волосы благодаря системе ионизации

Гладкие и блестящие волосы благодаря системе ионизации

Система ионизации высушивает волосы, не электризуя их. Отрицательно заряженные ионы уменьшают спутывание, способствуя закрытию волосяных чешуек, и усиливают блеск и сияние волос. Результат — блестящие и гладкие волосы, сияющие красотой.

Турмалиновое керамическое покрытие придает блеск вашим волосам

Турмалиновое керамическое покрытие придает блеск вашим волосам

Уникальное турмалиновое керамическое покрытие защищает волосы во время укладки. Равномерное распределение тепла исключает появление точек перегрева и делает волосы более блестящими.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.4

из 5

127

Отзывы

87%

рекомендуют этот продукт

13/08/2017

Україна

Україна

Непогана річ, поки не пошкодувала :)

Є плюси і незначні мінуси. Загалом зручно сушити волосся, набагато зручніше, ніж просто щіткою і феном. Мені воно вирівнює волосся і троихи підкручує кінчики. Повітря особисто мені трохи загаряче, але можливо це питання звички. Плюсів для мене більше, тому загалом фен-щіткою задоволена.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8664/00 Фен-щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8664/00 Фен-щетка

26/08/2026

Україна

Україна

Чи можливо придбати окремо щітку 50 см. Так як в попередньої вже деформована щетина?

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000

Дата пользования 2025-05-01

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000

Дата пользования 2025-05-01

10/05/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудова річ. Вже подарувала такий самий подружці. Задоволена, легкий, зручний

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000

Дата пользования 2025-11-10

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000

Дата пользования 2025-11-10

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 