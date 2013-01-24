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Фен-щітка

HP8664/00
Загальна оцінка / 5
  • Різноманітні зачіски, неперевершений блиск Різноманітні зачіски, неперевершений блиск Різноманітні зачіски, неперевершений блиск
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    Фен-щітка

    HP8664/00
    Загальна оцінка / 5

    Різноманітні зачіски, неперевершений блиск

    Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги

    Фен-щітка

    Різноманітні зачіски, неперевершений блиск

    Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги

    Різноманітні зачіски, неперевершений блиск

    Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги

    Фен-щітка

    Різноманітні зачіски, неперевершений блиск

    Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги

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      Різноманітні зачіски, неперевершений блиск

      Поворотна фен-щітка Philips із 2 насадками

      • Поворотна фен-щітка
      • Іонізація та турмалінове покриття
      Потужність 1000 Вт для чудових результатів

      Потужність 1000 Вт для чудових результатів

      Ця фен-щітка 1000 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

      Функція іонізації запобігає сплутуванню, додає максимального блиску

      Функція іонізації запобігає сплутуванню, додає максимального блиску

      Функція іонізації дозволяє сушити волосся без електростатики. Створюється потік негативно заряджених іонів, що зменшує скуйовдження, вирівнює кутикули та підсилює блиск волосся. Результат – блискуче, слухняне волосся з найкращим виглядом.

      Турмалінове керамічне покриття додає волоссю блиску

      Турмалінове керамічне покриття додає волоссю блиску

      Унікальне турмалінове керамічне покриття пристрою захищає та відновлює волосся під час укладки. Це спеціальне покриття забезпечує ефективну теплопровідність без перегрівання і додає блиску з кожним рухом.

      50-мм кругла щітка додає об’єму та руху

      50-мм кругла щітка додає об’єму та руху

      50-мм термощітка – це ідеальний спосіб додати волоссю об’єму та блиску. Використовуйте на майже сухому волоссі для прекрасного професійного сушіння волосся вдома.

      30-мм висувна щітка для створення зачісок без сплутування

      30-мм висувна щітка для створення зачісок без сплутування

      Використовуйте 30-мм щітку для створення чітких хвиль зі збереженням гладкості та блиску. Її висувна щетина полегшує створення зачіски без заплутування.

      Щітки можуть обертатися в двох напрямках

      Щітки можуть обертатися в двох напрямках

      Щітку можна обертати у двох напрямках, що полегшує використання і дозволяє створювати різні зачіски.

      Режим дбайливої укладки для більшого захисту волосся

      Режим дбайливої укладки для більшого захисту волосся

      Налаштування "Догляд" забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування. Волосся сушиться швидко з тим самим потужним потоком повітря, але за сталої помірної температури.

      50-мм щітка для більшої гладкості та блиску

      50-мм щітка для більшої гладкості та блиску

      Термощітка має натуральну щетину частково із шерсті кабана. Така змішана щетина сприяє гладшому руху щітки по волоссю, зменшуючи електростатику, збільшуючи блиск та запобігаючи заплутуванню.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Потужність (Вт)
        1000  Вт
        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        Сніжно-білий/сріблястий відтінок

      • Насадки

        Щітка з різною щетиною
        50 мм
        Ковпачок щітки
        для 50-мм круглої щітки
        Щітка з висувною щетиною
        30 мм

      • Характеристики

        Функція іонізації
        Так
        Турмалінове керамічне покриття
        Так
        Налаштування
        3 режими нагрівання/2 режими швидкості
        Налаштування обертання
        2 налаштування швидкості обертання
        Гнучкий шнур
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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