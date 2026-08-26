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Більше не доступний

Фен-щітка

HP8664/00

4.5

| (505) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб

Різноманітні зачіски, неперевершений блиск

Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування.

Переглянути всі переваги

Поворотна фен-щітка Philips із 2 насадками

Різноманітні зачіски, неперевершений блиск

  • Поворотна фен-щітка

  • Іонізація та турмалінове покриття

Потужність 1000 Вт для чудових результатів

Потужність 1000 Вт для чудових результатів

Ця фен-щітка 1000 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

Функція іонізації запобігає сплутуванню, додає максимального блиску

Функція іонізації запобігає сплутуванню, додає максимального блиску

Функція іонізації дозволяє сушити волосся без електростатики. Створюється потік негативно заряджених іонів, що зменшує скуйовдження, вирівнює кутикули та підсилює блиск волосся. Результат – блискуче, слухняне волосся з найкращим виглядом.

Турмалінове керамічне покриття додає волоссю блиску

Турмалінове керамічне покриття додає волоссю блиску

Унікальне турмалінове керамічне покриття пристрою захищає та відновлює волосся під час укладки. Це спеціальне покриття забезпечує ефективну теплопровідність без перегрівання і додає блиску з кожним рухом.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

505

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

26/08/2026

Україна

Україна

Чи можливо придбати окремо щітку 50 см. Так як в попередньої вже деформована щетина?

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000

Дата використання 2025-05-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000

Дата використання 2025-05-01

10/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудова річ. Вже подарувала такий самий подружці. Задоволена, легкий, зручний

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000

Дата використання 2025-11-10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000

Дата використання 2025-11-10

18/02/2026

Україна

Україна

Хороший пристрій. Але зробіть ще насадку до нього окремо, щоб можна було докупи і крутити локони. Таку крутиться і робить локони))))))

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA735/00 серії 7000

Дата використання 2025-01-18

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA735/00 серії 7000

Дата використання 2025-01-18

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