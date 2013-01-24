Різноманітні зачіски, неперевершений блиск
Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Різноманітні зачіски, неперевершений блиск
Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги
Різноманітні зачіски, неперевершений блиск
Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Різноманітні зачіски, неперевершений блиск
Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги
Ця фен-щітка 1000 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Функція іонізації дозволяє сушити волосся без електростатики. Створюється потік негативно заряджених іонів, що зменшує скуйовдження, вирівнює кутикули та підсилює блиск волосся. Результат – блискуче, слухняне волосся з найкращим виглядом.
Унікальне турмалінове керамічне покриття пристрою захищає та відновлює волосся під час укладки. Це спеціальне покриття забезпечує ефективну теплопровідність без перегрівання і додає блиску з кожним рухом.
50-мм термощітка – це ідеальний спосіб додати волоссю об’єму та блиску. Використовуйте на майже сухому волоссі для прекрасного професійного сушіння волосся вдома.
Використовуйте 30-мм щітку для створення чітких хвиль зі збереженням гладкості та блиску. Її висувна щетина полегшує створення зачіски без заплутування.
Щітку можна обертати у двох напрямках, що полегшує використання і дозволяє створювати різні зачіски.
Налаштування "Догляд" забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування. Волосся сушиться швидко з тим самим потужним потоком повітря, але за сталої помірної температури.
Термощітка має натуральну щетину частково із шерсті кабана. Така змішана щетина сприяє гладшому руху щітки по волоссю, зменшуючи електростатику, збільшуючи блиск та запобігаючи заплутуванню.
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