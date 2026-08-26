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Різноманітні зачіски, неперевершений блиск
Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування.
Поворотна фен-щітка
Іонізація та турмалінове покриття
Ця фен-щітка 1000 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Функція іонізації дозволяє сушити волосся без електростатики. Створюється потік негативно заряджених іонів, що зменшує скуйовдження, вирівнює кутикули та підсилює блиск волосся. Результат – блискуче, слухняне волосся з найкращим виглядом.
Унікальне турмалінове керамічне покриття пристрою захищає та відновлює волосся під час укладки. Це спеціальне покриття забезпечує ефективну теплопровідність без перегрівання і додає блиску з кожним рухом.
4.5
з 5
505
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
Катріна097
26/08/2026
Україна
Чи можливо придбати окремо щітку 50 см. Так як в попередньої вже деформована щетина?
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000
Дата використання 2025-05-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000
Дата використання 2025-05-01
LVS*
10/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудова річ. Вже подарувала такий самий подружці. Задоволена, легкий, зручний
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000
Дата використання 2025-11-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000
Дата використання 2025-11-10
Яна)
18/02/2026
Україна
Хороший пристрій. Але зробіть ще насадку до нього окремо, щоб можна було докупи і крутити локони. Таку крутиться і робить локони))))))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA735/00 серії 7000
Дата використання 2025-01-18
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA735/00 серії 7000
Дата використання 2025-01-18