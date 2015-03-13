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    Essential

    Фен-щетка

    HP8667/00
    Общая оценка / 5
    • Простая укладка с системой ионизации Простая укладка с системой ионизации Простая укладка с системой ионизации
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      Essential Фен-щетка

      HP8667/00
      Общая оценка / 5

      Простая укладка с системой ионизации

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и бережно заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

      Essential Фен-щетка

      Простая укладка с системой ионизации

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и бережно заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

      Простая укладка с системой ионизации

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и бережно заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

      Essential Фен-щетка

      Простая укладка с системой ионизации

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и бережно заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

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        Essential

        Essential

        Фен-щетка

        Итого:

        Простая укладка с системой ионизации

        с щетками с керамико-кератиновым покрытием

        • 3 насадки
        • Ионизация
        • Технология ThermoProtect
        • Керамико-кератиновое покрытие
        Мощность 800 Вт для идеальной укладки

        Мощность 800 Вт для идеальной укладки

        Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

        Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

        Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

        Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

        Температурная настройка ThermoProtect

        Температурная настройка ThermoProtect

        Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

        Расческа для выпрямления для создания эффекта естественно прямых волос

        Расческа для выпрямления для создания эффекта естественно прямых волос

        Инновационная насадка для выпрямления позволяет выпрямлять волосы, не повреждая их.

        Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

        Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

        Скорость и температуру можно легко регулировать для достижения задуманного результата. Три режима позволяют подобрать необходимые настройки для создания идеальной укладки.

        Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением

        Щетинки с керамико-кератиновым покрытием обеспечивают плавное скольжение по волосам, чтобы они выглядели естественно гладкими и блестящими.

        Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

        Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

        Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками для создания локонов

        Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками создана для упрощения процесса укладки. Поверните кончик насадки и легко выньте ее из волос для получения четко очерченных волн.

        Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

        Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

        Холодный обдув для бережной сушки

        В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

        • Технологии бережного воздействия

          Функция ионизации
          Да
          ThermoProtect
          Да
          Покрытие с кератином
          Да

        • Аксессуары

          Круглая щетка 38 мм
          Для выпрямления и создания волн
          Насадка-концентратор
          Для направленного воздушного потока
          Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками
          Для создания локонов и волн без спутывания волос

        • Мощность

          Мощность в ваттах
          800 Вт
          Напряжение
          220—240 В

        • Технические характеристики

          Количество настроек температуры
          3
          Длина шнура
          1,8 м

        • Удобство использования

          Петелька для подвешивания
          Да
          Шнур на шарнире
          Да

        • Обслуживание

          2 года гарантии во всех странах
          Да

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