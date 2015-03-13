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    Essential

    Фен-щітка

    HP8667/00
    Загальна оцінка / 5
    • Легка укладка з функцією іонізації Легка укладка з функцією іонізації Легка укладка з функцією іонізації
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      Essential Фен-щітка

      HP8667/00
      Загальна оцінка / 5

      Легка укладка з функцією іонізації

      Одночасне сушіння й укладка – пристрій Philips Air Styler Essential дозволяє створювати чудові природні зачіски, одночасно забезпечуючи додатковий догляд і блиск волоссям. Три насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому можна насолоджуватися його легкою укладкою. Переглянути усі переваги

      Essential Фен-щітка

      Легка укладка з функцією іонізації

      Одночасне сушіння й укладка – пристрій Philips Air Styler Essential дозволяє створювати чудові природні зачіски, одночасно забезпечуючи додатковий догляд і блиск волоссям. Три насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому можна насолоджуватися його легкою укладкою. Переглянути усі переваги

      Легка укладка з функцією іонізації

      Одночасне сушіння й укладка – пристрій Philips Air Styler Essential дозволяє створювати чудові природні зачіски, одночасно забезпечуючи додатковий догляд і блиск волоссям. Три насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому можна насолоджуватися його легкою укладкою. Переглянути усі переваги

      Essential Фен-щітка

      Легка укладка з функцією іонізації

      Одночасне сушіння й укладка – пристрій Philips Air Styler Essential дозволяє створювати чудові природні зачіски, одночасно забезпечуючи додатковий догляд і блиск волоссям. Три насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому можна насолоджуватися його легкою укладкою. Переглянути усі переваги

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        Essential

        Essential

        Фен-щітка

        Усього:

        Легка укладка з функцією іонізації

        зі щітками з керамічним покриттям із кератином

        • 3 насадки
        • Функція іонізації
        • Температура ThermoProtect
        • Керамічне покриття з кератином
        Потужність 800 Вт для укладки чудових зачісок

        Потужність 800 Вт для укладки чудових зачісок

        Фен-щітка Air Styler із потоком повітря потужністю 800 Вт для лагідного сушіння та моделювання. Досягайте прекрасних результатів щодня.

        Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

        Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

        За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.

        Налаштування температури ThermoProtect

        Налаштування температури ThermoProtect

        Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

        Масажна щітка для випрямлення волосся і створення природних прямих зачісок

        Масажна щітка для випрямлення волосся і створення природних прямих зачісок

        Інноваційна масажна щітка для випрямлення волосся, під’єднана до ручки, дозволяє отримати прекрасне природно пряме волосся без пошкодження.

        Три зручні налаштування тепла й швидкості для більшого контролю

        Три зручні налаштування тепла й швидкості для більшого контролю

        Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеального результату. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й витончену укладку.

        Захисне керамічне покриття із кератином

        Щетина з керамічним покриттям із кератином гладенько ковзає по волоссю для створення природних прямих і блискучих зачісок.

        38-мм термощітка для гладеньких зачісок та хвиль

        Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.

        30-мм щітка з висувною щетиною для чітких хвиль

        30-мм щітку з висувною щетиною створено для легкого моделювання. Поверніть кінчик щітки і висуньте її для чітких хвиль.

        Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

        Використовуйте вузьку насадку-концентратор для потужного струменя повітря для точної укладки або корекції зачіски.

        Налаштування холодного повітря для лагідного сушіння

        Налаштування холодного повітря використовує низьку температуру для лагідного сушіння волосся. Особливо підходить для дрібного, сухого або пошкодженого волосся.

        Технічні характеристики

        • Технології для догляду

          Іонна технологія
          Так
          ThermoProtect
          Так
          Покриття з кератином
          Так

        • Насадки

          38-мм термощітка
          Для гладеньких зачісок та хвиль
          Насадка
          Для концентрованого струменя повітря
          Щітка з висувною щетиною (30 мм)
          Для хвильок та кучерів

        • Потужність

          Потужність (Вт)
          800 Вт
          Напруга
          220–240 В

        • Технічні характеристики

          Кількість налаштувань тепла
          3
          Довжина шнура
          1,8 м

        • Простота у користуванні

          Гак для зберігання
          Так
          Гнучкий шнур
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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