Локоны разных форм, постоянная забота
Локоны всегда остаются в тренде! С помощью мультистайлера для завивки от Philips вы сможете создавать различные варианты укладки — от мелких, упругих кудряшек до мягких локонов и волн. Экспериментируйте с прической без вреда для волос. Узнать обо всех преимуществах
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Локоны разных форм, постоянная забота
Локоны всегда остаются в тренде! С помощью мультистайлера для завивки от Philips вы сможете создавать различные варианты укладки — от мелких, упругих кудряшек до мягких локонов и волн. Экспериментируйте с прической без вреда для волос. Узнать обо всех преимуществах
Мультистайлер для завивки Philips включает: щипцы для завивки 16 мм для укладки упругими завитками; насадку-щетку для щипцов для завивки 16 мм для придания дополнительного объема; щипцы для завивки 22 мм и спиралевидную насадку-щетку для крупных локонов и укладки волнами.
Керамическое покрытие для более бережного ухода за волосами.
Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат и минимизирует риск повреждения волос.
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности