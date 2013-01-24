Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Мультистайлер для завивки

HP8696/00
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Локоны разных форм, постоянная забота Локоны разных форм, постоянная забота Локоны разных форм, постоянная забота
    -{discount-value}

    Мультистайлер для завивки

    HP8696/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Локоны разных форм, постоянная забота

    Локоны всегда остаются в тренде! С помощью мультистайлера для завивки от Philips вы сможете создавать различные варианты укладки — от мелких, упругих кудряшек до мягких локонов и волн. Экспериментируйте с прической без вреда для волос. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Мультистайлер для завивки

    Локоны разных форм, постоянная забота

    Локоны всегда остаются в тренде! С помощью мультистайлера для завивки от Philips вы сможете создавать различные варианты укладки — от мелких, упругих кудряшек до мягких локонов и волн. Экспериментируйте с прической без вреда для волос. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все curlers
      • -{discount-value}

      Локоны разных форм, постоянная забота

      Создавайте понравившийся образ с помощью щипцов для завивки волос

      • 4 насадки для укладки
      • Температура 190 C
      • Керамическое покрытие
      Щипцы 16 мм и насадка-щетка; щипцы 22 мм, спиралевидная щетка

      Щипцы 16 мм и насадка-щетка; щипцы 22 мм, спиралевидная щетка

      Мультистайлер для завивки Philips включает: щипцы для завивки 16 мм для укладки упругими завитками; насадку-щетку для щипцов для завивки 16 мм для придания дополнительного объема; щипцы для завивки 22 мм и спиралевидную насадку-щетку для крупных локонов и укладки волнами.

      Керамическое покрытие на всех нагревающихся насадках

      Керамическое покрытие на всех нагревающихся насадках

      Керамическое покрытие для более бережного ухода за волосами.

      Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат

      Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат

      Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат и минимизирует риск повреждения волос.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Чехол
        Да

      • Технические характеристики

        Диаметр корпуса
        16 мм, 22 мм  миллиметра
        Длина шнура
        1,8 м
        Время разогрева
        3 мин.
        Тип нагревателя
        PTC
        напряжение
        Универсальное

      • Особенности

        Шнур на шарнире
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        • -{discount-value}

        Недавно просмотренные продукты

          • -{discount-value}

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться