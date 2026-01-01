Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HP8696/00
Локоны разных форм, постоянная забота
Локоны всегда остаются в тренде! С помощью мультистайлера для завивки от Philips вы сможете создавать различные варианты укладки — от мелких, упругих кудряшек до мягких локонов и волн. Экспериментируйте с прической без вреда для волос.
4 насадки для укладки
Температура 190 C
Керамическое покрытие
Мультистайлер для завивки Philips включает: щипцы для завивки 16 мм для укладки упругими завитками; насадку-щетку для щипцов для завивки 16 мм для придания дополнительного объема; щипцы для завивки 22 мм и спиралевидную насадку-щетку для крупных локонов и укладки волнами.
Керамическое покрытие для более бережного ухода за волосами.
Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат и минимизирует риск повреждения волос.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.