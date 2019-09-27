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Різноманітні кучеряві зачіски, постійний догляд
Локони є, були і будуть! Мультистайлер для завивки Philips допомагає створювати різноманітні локони: від тугих та пружних до хвилястих та вільних. Експериментуйте з локонами із турботою про волосся.
4 насадки для укладки
Температура 190 °C
Керамічне покриття
У комплект мультистайлера для завивки Philips входять: 16-мм щипці для спіральок; насадка-щітка для 16-мм щипців для створення додаткового об’єму; 22-мм насадка для локонів та рукав для спіральної щітки для створення великих локонів та прекрасних хвильок.
Керамічне покриття для кращого догляду за волоссям.
Укладка за температури 190 °C забезпечує тривалий результат, зменшуючи можливість пошкодження волосся.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Anita79
27/09/2019
Magyarország
Könnyen használható
Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8696/00 Többfunkciós hajformázó
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8696/00 Többfunkciós hajformázó