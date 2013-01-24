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Мультистайлер для завивки

HP8696/00
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Загальна оцінка / 5
  • Різноманітні кучеряві зачіски, постійний догляд Різноманітні кучеряві зачіски, постійний догляд Різноманітні кучеряві зачіски, постійний догляд
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    Мультистайлер для завивки

    HP8696/00
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    Різноманітні кучеряві зачіски, постійний догляд

    Локони є, були і будуть! Мультистайлер для завивки Philips допомагає створювати різноманітні локони: від тугих та пружних до хвилястих та вільних. Експериментуйте з локонами із турботою про волосся. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Локони є, були і будуть! Мультистайлер для завивки Philips допомагає створювати різноманітні локони: від тугих та пружних до хвилястих та вільних. Експериментуйте з локонами із турботою про волосся. Переглянути усі переваги

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      • 4 насадки для укладки
      • Температура 190 °C
      • Керамічне покриття
      16-мм щипці та рукав для щітки; 22-мм щипці, рукав для спіральної щітки

      16-мм щипці та рукав для щітки; 22-мм щипці, рукав для спіральної щітки

      У комплект мультистайлера для завивки Philips входять: 16-мм щипці для спіральок; насадка-щітка для 16-мм щипців для створення додаткового об’єму; 22-мм насадка для локонів та рукав для спіральної щітки для створення великих локонів та прекрасних хвильок.

      Керамічне покриття на кожній насадці, що нагрівається

      Керамічне покриття на кожній насадці, що нагрівається

      Керамічне покриття для кращого догляду за волоссям.

      Температура укладки волосся 190 °C для тривалого результату

      Температура укладки волосся 190 °C для тривалого результату

      Укладка за температури 190 °C забезпечує тривалий результат, зменшуючи можливість пошкодження волосся.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Футляр
        Так

      • Технічні специфікації

        Діаметр циліндра
        16 мм, 22  мм
        Довжина шнура
        1,8 м
        Час нагрівання
        3 хв.
        Тип нагрівача
        PTC
        Напруга
        Універсальна

      • Характеристики

        Гнучкий шнур
        Так

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