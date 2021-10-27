КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Снимок одного продукта
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта с принадлежностями
  • Фотография упаковки
  • Снимок одного продукта
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта с принадлежностями
  • Фотография упаковки

Больше не доступен

Мультистайлер

HP8698/00

5

| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Быстро и оригинально, постоянная забота

Мультистайлер Philips позволяет создавать самые модные прически на любой случай, заботясь о ваших волосах.

Посмотреть все преимущества

Быстро и оригинально, постоянная забота

  • 6 насадок для укладки

  • Температура 190 C

  • Керамическое покрытие

  • Автоотключение

Щипцы 16 мм и насадка-щетка; пластины: плоская и для гофрирования; 2 зажима

Щипцы 16 мм и насадка-щетка; пластины: плоская и для гофрирования; 2 зажима

Мультистайлер для завивки Philips включает: щипцы для завивки 16 мм для создания упругих завитков; насадку-щетку для щипцов 16 мм для придания дополнительного объема; насадку с переворачивающимися пластинами "2 в 1" с плоской поверхностью для выпрямления и с гофрированной поверхностью для создания гофрированных прядей; два зажима для волос.

Керамическое покрытие на всех нагревающихся насадках

Керамическое покрытие на всех нагревающихся насадках

Керамическое покрытие для более бережного ухода за волосами.

Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат

Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат

Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат и минимизирует риск повреждения волос.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

27/10/2021

Україна

Україна

Бомба

Жена пользуется очень долго работает без проблем советую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8698/00 Multi-Styler

Дата пользования 2019-10-27

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8698/00 Multi-Styler

Дата пользования 2019-10-27

04/07/2019

Україна

Україна

Самый удобный

Самый удобный и легкий и позволяет сделать множество вариаций причесок....дает возможность быть разной

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8698/00 Multi-Styler

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8698/00 Multi-Styler

04/07/2019

Україна

Україна

Отличный.Довольна.Рекомендую!!!

Шикарный вариант для тех кто любит компактность !Раньше пользовалась отдельно гофре ,отдельно плойкой, и так же утюжком. Выбрала этот утюжок т.к. очень выгодная комплектация, быстрый нагрев пластин, + это еще крутой бренд Fhilips и даже сумочка для утюжка тоже в комплекте(чудобно взять с собой в командировку И не затрачивать в пакет) .Очень довольна быстрым нагревом утюжка т.к. девочкам надо всегда все быстренько уложить и бежать "спасать планету ".За быстрый нагрев твердая "5".В целом утюжком довольна :)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8698/00 Multi-Styler

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8698/00 Multi-Styler

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения