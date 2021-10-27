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Больше не доступен
Быстро и оригинально, постоянная забота
Мультистайлер Philips позволяет создавать самые модные прически на любой случай, заботясь о ваших волосах.
6 насадок для укладки
Температура 190 C
Керамическое покрытие
Автоотключение
Мультистайлер для завивки Philips включает: щипцы для завивки 16 мм для создания упругих завитков; насадку-щетку для щипцов 16 мм для придания дополнительного объема; насадку с переворачивающимися пластинами "2 в 1" с плоской поверхностью для выпрямления и с гофрированной поверхностью для создания гофрированных прядей; два зажима для волос.
Керамическое покрытие для более бережного ухода за волосами.
Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат и минимизирует риск повреждения волос.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Анатол
27/10/2021
Україна
Бомба
Жена пользуется очень долго работает без проблем советую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8698/00 Multi-Styler
Дата пользования 2019-10-27
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8698/00 Multi-Styler
Дата пользования 2019-10-27
Ирина123
04/07/2019
Україна
Самый удобный
Самый удобный и легкий и позволяет сделать множество вариаций причесок....дает возможность быть разной
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8698/00 Multi-Styler
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8698/00 Multi-Styler
ValentinaAvtoElit
04/07/2019
Україна
Отличный.Довольна.Рекомендую!!!
Шикарный вариант для тех кто любит компактность !Раньше пользовалась отдельно гофре ,отдельно плойкой, и так же утюжком. Выбрала этот утюжок т.к. очень выгодная комплектация, быстрый нагрев пластин, + это еще крутой бренд Fhilips и даже сумочка для утюжка тоже в комплекте(чудобно взять с собой в командировку И не затрачивать в пакет) .Очень довольна быстрым нагревом утюжка т.к. девочкам надо всегда все быстренько уложить и бежать "спасать планету ".За быстрый нагрев твердая "5".В целом утюжком довольна :)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8698/00 Multi-Styler
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8698/00 Multi-Styler