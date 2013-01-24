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Мультистайлер

HP8698/00
Общая оценка / 5
  • Быстро и оригинально, постоянная забота Быстро и оригинально, постоянная забота Быстро и оригинально, постоянная забота
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    Мультистайлер

    HP8698/00
    Общая оценка / 5

    Быстро и оригинально, постоянная забота

    Мультистайлер Philips позволяет создавать самые модные прически на любой случай, заботясь о ваших волосах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Мультистайлер

    Быстро и оригинально, постоянная забота

    Мультистайлер Philips позволяет создавать самые модные прически на любой случай, заботясь о ваших волосах. Узнать обо всех преимуществах

    Быстро и оригинально, постоянная забота

    Мультистайлер Philips позволяет создавать самые модные прически на любой случай, заботясь о ваших волосах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Мультистайлер

    Быстро и оригинально, постоянная забота

    Мультистайлер Philips позволяет создавать самые модные прически на любой случай, заботясь о ваших волосах. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстро и оригинально, постоянная забота

      • 6 насадок для укладки
      • Температура 190 C
      • Керамическое покрытие
      • Автоотключение
      Щипцы 16 мм и насадка-щетка; пластины: плоская и для гофрирования; 2 зажима

      Щипцы 16 мм и насадка-щетка; пластины: плоская и для гофрирования; 2 зажима

      Мультистайлер для завивки Philips включает: щипцы для завивки 16 мм для создания упругих завитков; насадку-щетку для щипцов 16 мм для придания дополнительного объема; насадку с переворачивающимися пластинами "2 в 1" с плоской поверхностью для выпрямления и с гофрированной поверхностью для создания гофрированных прядей; два зажима для волос.

      Керамическое покрытие на всех нагревающихся насадках

      Керамическое покрытие на всех нагревающихся насадках

      Керамическое покрытие для более бережного ухода за волосами.

      Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат

      Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат

      Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат и минимизирует риск повреждения волос.

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Функция автоматического отключения была разработана для вашего спокойствия. Если щипцы для завивки оставить включенными, они автоматически отключаются через 60 минут.

      Светодиодный индикатор готовности к работе

      Когда стайлер готов к использованию, светодиодный индикатор перестает мигать.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Чехол
        Да

      • Технические характеристики

        Диаметр корпуса
        16  миллиметра
        Тип нагревателя
        PTC
        Время разогрева
        3 мин.
        Длина шнура
        1,8 м
        напряжение
        Универсальное

      • Особенности

        Автоотключение
        через 60 мин.
        Шнур на шарнире
        Да

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