Быстро и оригинально, постоянная забота
Мультистайлер Philips позволяет создавать самые модные прически на любой случай, заботясь о ваших волосах. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро и оригинально, постоянная забота
Мультистайлер Philips позволяет создавать самые модные прически на любой случай, заботясь о ваших волосах. Узнать обо всех преимуществах
Быстро и оригинально, постоянная забота
Мультистайлер Philips позволяет создавать самые модные прически на любой случай, заботясь о ваших волосах. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро и оригинально, постоянная забота
Мультистайлер Philips позволяет создавать самые модные прически на любой случай, заботясь о ваших волосах. Узнать обо всех преимуществах
Мультистайлер для завивки Philips включает: щипцы для завивки 16 мм для создания упругих завитков; насадку-щетку для щипцов 16 мм для придания дополнительного объема; насадку с переворачивающимися пластинами "2 в 1" с плоской поверхностью для выпрямления и с гофрированной поверхностью для создания гофрированных прядей; два зажима для волос.
Керамическое покрытие для более бережного ухода за волосами.
Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат и минимизирует риск повреждения волос.
Функция автоматического отключения была разработана для вашего спокойствия. Если щипцы для завивки оставить включенными, они автоматически отключаются через 60 минут.
Когда стайлер готов к использованию, светодиодный индикатор перестает мигать.
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности