Миттєва творчість, постійний догляд
Мультистайлер Philips забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди з турботою про волосся. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Миттєва творчість, постійний догляд
Мультистайлер Philips забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди з турботою про волосся. Переглянути усі переваги
Миттєва творчість, постійний догляд
Мультистайлер Philips забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди з турботою про волосся. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Миттєва творчість, постійний догляд
Мультистайлер Philips забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди з турботою про волосся. Переглянути усі переваги
У комплект мультистайлера Philips входять: 16-мм плойка для спіральок; насадка-щітка для 16-мм плойки для створення додаткового об’єму; щипці з комбінованими пласкою та гофрованою пластинами "2-в-1" для прямого та хвилястого волосся; дві шпильки для волосся для легшої укладки.
Керамічне покриття для кращого догляду за волоссям.
Укладка за температури 190 °C забезпечує тривалий результат, зменшуючи можливість пошкодження волосся.
Функцію автоматичного вимкнення створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Світлодіодний індикатор перестає блимати, коли стайлер готовий до використання.
Аксесуари
Технічні специфікації
Характеристики