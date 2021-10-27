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  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
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  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
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Більше не доступний

Мультистайлер

HP8698/00

5

| (11) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Миттєва творчість, постійний догляд

Мультистайлер Philips забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди з турботою про волосся.

Переглянути всі переваги

Миттєва творчість, постійний догляд

  • 6 насадок для укладки

  • Температура 190 °C

  • Керамічне покриття

  • Автоматичне вимкнення

16-мм щипці та рукав для щітки; пласка та гофрована пластини; 2 шпильки

16-мм щипці та рукав для щітки; пласка та гофрована пластини; 2 шпильки

У комплект мультистайлера Philips входять: 16-мм плойка для спіральок; насадка-щітка для 16-мм плойки для створення додаткового об’єму; щипці з комбінованими пласкою та гофрованою пластинами "2-в-1" для прямого та хвилястого волосся; дві шпильки для волосся для легшої укладки.

Керамічне покриття на кожній насадці, що нагрівається

Керамічне покриття на кожній насадці, що нагрівається

Керамічне покриття для кращого догляду за волоссям.

Температура укладки волосся 190 °C для тривалого результату

Температура укладки волосся 190 °C для тривалого результату

Укладка за температури 190 °C забезпечує тривалий результат, зменшуючи можливість пошкодження волосся.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

11

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

27/10/2021

Україна

Україна

Бомба

Жена пользуется очень долго работает без проблем советую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8698/00 Multi-Styler

Дата використання 2019-10-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8698/00 Multi-Styler

Дата використання 2019-10-27

04/07/2019

Україна

Україна

Самый удобный

Самый удобный и легкий и позволяет сделать множество вариаций причесок....дает возможность быть разной

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8698/00 Multi-Styler

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8698/00 Multi-Styler

04/07/2019

Україна

Україна

Отличный.Довольна.Рекомендую!!!

Шикарный вариант для тех кто любит компактность !Раньше пользовалась отдельно гофре ,отдельно плойкой, и так же утюжком. Выбрала этот утюжок т.к. очень выгодная комплектация, быстрый нагрев пластин, + это еще крутой бренд Fhilips и даже сумочка для утюжка тоже в комплекте(чудобно взять с собой в командировку И не затрачивать в пакет) .Очень довольна быстрым нагревом утюжка т.к. девочкам надо всегда все быстренько уложить и бежать "спасать планету ".За быстрый нагрев твердая "5".В целом утюжком довольна :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8698/00 Multi-Styler

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8698/00 Multi-Styler

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