Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Миттєва творчість, постійний догляд
Мультистайлер Philips забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди з турботою про волосся.
6 насадок для укладки
Температура 190 °C
Керамічне покриття
Автоматичне вимкнення
У комплект мультистайлера Philips входять: 16-мм плойка для спіральок; насадка-щітка для 16-мм плойки для створення додаткового об’єму; щипці з комбінованими пласкою та гофрованою пластинами "2-в-1" для прямого та хвилястого волосся; дві шпильки для волосся для легшої укладки.
Керамічне покриття для кращого догляду за волоссям.
Укладка за температури 190 °C забезпечує тривалий результат, зменшуючи можливість пошкодження волосся.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
11
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Анатол
27/10/2021
Україна
Бомба
Жена пользуется очень долго работает без проблем советую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8698/00 Multi-Styler
Дата використання 2019-10-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8698/00 Multi-Styler
Дата використання 2019-10-27
Ирина123
04/07/2019
Україна
Самый удобный
Самый удобный и легкий и позволяет сделать множество вариаций причесок....дает возможность быть разной
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8698/00 Multi-Styler
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8698/00 Multi-Styler
ValentinaAvtoElit
04/07/2019
Україна
Отличный.Довольна.Рекомендую!!!
Шикарный вариант для тех кто любит компактность !Раньше пользовалась отдельно гофре ,отдельно плойкой, и так же утюжком. Выбрала этот утюжок т.к. очень выгодная комплектация, быстрый нагрев пластин, + это еще крутой бренд Fhilips и даже сумочка для утюжка тоже в комплекте(чудобно взять с собой в командировку И не затрачивать в пакет) .Очень довольна быстрым нагревом утюжка т.к. девочкам надо всегда все быстренько уложить и бежать "спасать планету ".За быстрый нагрев твердая "5".В целом утюжком довольна :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8698/00 Multi-Styler
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8698/00 Multi-Styler