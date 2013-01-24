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Мультистайлер

HP8698/00
Загальна оцінка / 5
  • Миттєва творчість, постійний догляд Миттєва творчість, постійний догляд Миттєва творчість, постійний догляд
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    Мультистайлер

    HP8698/00
    Загальна оцінка / 5

    Миттєва творчість, постійний догляд

    Мультистайлер Philips забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди з турботою про волосся. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Мультистайлер

    Миттєва творчість, постійний догляд

    Мультистайлер Philips забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди з турботою про волосся. Переглянути усі переваги

    Миттєва творчість, постійний догляд

    Мультистайлер Philips забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди з турботою про волосся. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Мультистайлер

    Миттєва творчість, постійний догляд

    Мультистайлер Philips забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди з турботою про волосся. Переглянути усі переваги

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      Миттєва творчість, постійний догляд

      • 6 насадок для укладки
      • Температура 190 °C
      • Керамічне покриття
      • Автоматичне вимкнення
      16-мм щипці та рукав для щітки; пласка та гофрована пластини; 2 шпильки

      16-мм щипці та рукав для щітки; пласка та гофрована пластини; 2 шпильки

      У комплект мультистайлера Philips входять: 16-мм плойка для спіральок; насадка-щітка для 16-мм плойки для створення додаткового об’єму; щипці з комбінованими пласкою та гофрованою пластинами "2-в-1" для прямого та хвилястого волосся; дві шпильки для волосся для легшої укладки.

      Керамічне покриття на кожній насадці, що нагрівається

      Керамічне покриття на кожній насадці, що нагрівається

      Керамічне покриття для кращого догляду за волоссям.

      Температура укладки волосся 190 °C для тривалого результату

      Температура укладки волосся 190 °C для тривалого результату

      Укладка за температури 190 °C забезпечує тривалий результат, зменшуючи можливість пошкодження волосся.

      Функція автоматичного вимкнення через 60 хв.

      Функція автоматичного вимкнення через 60 хв.

      Функцію автоматичного вимкнення створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

      Світлодіодний індикатор готовності до використання

      Світлодіодний індикатор перестає блимати, коли стайлер готовий до використання.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Футляр
        Так

      • Технічні специфікації

        Діаметр циліндра
        16  мм
        Тип нагрівача
        PTC
        Час нагрівання
        3 хв.
        Довжина шнура
        1,8 м
        Напруга
        Універсальна

      • Характеристики

        Автоматичне вимкнення
        через 60 хв.
        Гнучкий шнур
        Так

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