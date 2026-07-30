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  • Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки
  • Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки
  • Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки
  • Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

Больше не доступен

бритвенные головки

HQ2/11

Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки
Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года
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Сверхчистое бритье

Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

  • Lift & Cut

  • 3 головки

Технология Super Lift & Cut® и специальная система лезвий

Система лезвий приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины на уровне поверхности кожи.

Технические характеристики

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